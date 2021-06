PURITERMIA, una energía limpia que reduce las emisiones y mejora el bienestar animal Comunicae

lunes, 21 de junio de 2021, 13:16 h (CET) ISBRAN instala PURITERMIA en España, la calefacción más eficiente y sostenible para granjas porcinas, basada en el aprovechamiento de la temperatura del purín. La geotermia es una energía renovable, competitiva, altamente eficiente e inagotable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del subsuelo La geotermia es una energía limpia y renovable obtenidas gracias al aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Es considerada como el sistema de climatización que más optimiza la energía. España posee un enorme potencial en recursos geotérmicos; si bien, su desarrollo y niveles de aprovechamiento es menor que otros países europeos. La utilización de las energías renovables se consolida porque sus recursos son limpios e inagotables, no producen gases de efectos invernadero, ni emisiones contaminantes, por lo tanto no afectan al cambio climático.

Un ejemplo de aplicación de la energía geotérmica, utilizada por las granjas porcinas de las principales integradoras del sector ganadero, es la Puritermia, una instalación de calefacción con geotermia desarrollada por ISBRAN que aprovecha la energía calorífica de los purines. La puritermia es la forma de aplicar la geotermia al sector porcino que consiste, básicamente, en extraer el calor de las fosas de purines, refrigerar el purín y, así, reducir las emisiones generando un ambiente mejor para trabajadores y proporcionando bienestar a los animales. La Comisión Europea ha establecido una lista de acciones en la futura PAC que permitirá a los agricultores y ganaderos ser compensados a través de los ecoesquemas para contribuir a una producción más sostenible.

La puritermia es un sistema de calefacción que aprovecha el calor de los purines como captación primaria de la bomba de calor con aplicación en el sector porcino. Esta captación o aprovechamiento de calor, informan desde ISBRAN, “revierte en la realidad en un descenso de temperatura del purín y el agua que retorna desde la bomba en el circuito lo hace a temperatura de menos de 0º, dando lugar a un suelo radiante bajo la losa de hormigón de la nave de la granja que refrigera los purines. La reducción de la temperatura del purín tiene un efecto directo en la reducción de emisión de gases como el amoníaco, el metano y el óxido nitroso, en consonancia con la MTD n.º 30 que propone como técnica para la reducción de emisiones la refrigeración de los purines”.

La refrigeración de purines es una de las técnicas propuestas para la reducción de emisiones (amoniaco, metano y oxido nitroso). Los proyectos de calefacción en granjas de maternidad y transición con bombas geotérmicas pueden captar en su circuito primario el calor de las fosas de purín en las diferentes naves. Al mismo tiempo, este circuito enfría los purines, bajando la temperatura hasta niveles donde las emisiones se reducen en más de un 70%.

Según ISBRAN, los sistemas basados en la captación del calor del purín para calefacción y refrigeración de puritermia presentan los siguientes beneficios: ahorro energético, un ahorro que representa casi un 80% de la factura energética en calefacción; reduce la huella de carbono, la disminución en la emisión de CO₂ se traduce una menor dependencia energética al tener que contratar menor potencia fija eléctrica; sostenibilidad ambiental, las emisiones del interior de las naves, donde se refrigera los alojamientos de purín, se reducen hasta un 70%; bienestar animal en el interior de las naves, al reducir las emisiones en los alojamientos de purín, los animales respiran un aire de mayor calidad y tienen menos estrés ambiental y, por último, la responsabilidad social corporativa mejora, las personas que trabajan en las instalaciones de la granja lo hacen en un mejor ambiente.

Las ventajas, explican desde ISBRAN, resultan evidentes: una inversión reducida del circuito de captación, rapidez de montaje en el momento de la construcción de la nave, calor constante de los purines haciendo trabajar a la bomba con mayor eficiencia; menor dimensionamiento de potencia en la Bomba Geotérmica y mejora el bienestar animal y el ambiente de las salas de la granja. Gracias al sistema hidráulico, otra ventaja, es posible acumular calor permitiendo seleccionar el horario donde el coste de la potencia sea más económico para generar calor. En resumen, estas instalaciones en las nuevas explotaciones requieren una menor inversión y obtienen un mejor resultado, además cumplen las normas europeas en materia de bienestar de los animales y reducción de emisiones.

ISBRAN: empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino. Especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descarbonización por el menor uso de energía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva con nuevos retos por delante y oportunidades para el sector Jorge Camilo García publica un libro que enseña el verdadero significado de aprender a decir adiós y desprenderse de los apegos Hablar de salud mental con Más Vida Psicólogos Fersay inaugura dos nuevos córners en Electrodomésticos Louzao Todo un acontecimiento: Nace la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, presidida por Luís María Anson