El 71% de los españoles confía en que la vacuna COVID-19 le protegerá de transmitir el virus a otras personas

lunes, 21 de junio de 2021, 10:13 h (CET) El estudio ‘Vaccine Perception’, realizado por Cigna, sitúa a España como el segundo país que más confía en que la vacuna COVID-19 protegerá de transmitir el virus (71%), solo superado por China (74%). Los españoles de más de 55 años, los que más confían en esa protección (78%), seguidos de los adultos de entre 45 y 54 años (74%). España, en el top 3 de los países más conectados con la actualidad sobre la vacuna COVID-19 (76%), por debajo de Tailandia (82%) y Emiratos Árabes (79%) Tras más de un año viviendo bajo el paraguas de la pandemia, poco a poco empezamos a ver la luz gracias a la dinamización de la vacuna contra la COVID-19. Con el objetivo de conocer la acogida que está teniendo la vacunación a escala mundial, Cigna ha presentado las primeras conclusiones de su estudio Vaccine Perception1, en el que han participado 26. 866 encuestados de China, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, España, Tailandia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos.

En el caso concreto de España, el estudio pone de manifiesto la tranquilidad que aportan las vacunas frente a la propagación del virus. Concretamente, el 71% de los encuestados a nivel nacional confía en que las vacunas COVID-19 le protegerán de transmitir el virus a otras personas, un dato solo superado por China (74%). En el extremo opuesto del ranking se encuentran: Taiwán y Hong Kong, donde el 44% y 45% de los encuestados confía en esa protección; mientras que, en Estados Unidos, el porcentaje se mantiene en 58%.

Esta percepción positiva, en el caso español, es compartida por los diferentes grupos de edad encuestados, aunque se observan porcentajes más elevados en aquellos segmentos con edades más avanzadas. Así, los españoles de 55 años o más son los que más confían en la vacuna contra la COVID-19 (78%), seguidos de los adultos de 45 a 54 años (74%).

En este punto, es relevante destacar que la generación más joven es el siguiente grupo de edad a la hora de considerar que las vacunas COVID-19 son una medida preventiva ante la expansión del virus: el 69% de los españoles de 18 a 24 años defiende este argumento. Por su parte, los encuestados con edades comprendidas entre los 35 y 44 años y de 25 a 34 años se sitúan 8 y 10 puntos por debajo de la media nacional (71%), alcanzando el 63% y 61%, respectivamente.

En cuanto a las posibilidades de contraer COVID-19, los españoles también han manifestado su fe en las vacunas contra este virus como protectoras. De hecho, España es el tercer país del mundo que más confianza deposita en la vacunación como escudo frente al contagio de la COVID-19 (73%), sólo por debajo de China (77%) y Reino Unido (75%).

Si se analiza la aceptación de estas vacunas por sexos en España, se observa un incremento significativo en el caso del género femenino. De marzo de 2021 a abril de 2021, ha aumentado un 7% el número de mujeres que se pondría la vacuna si estuviese disponible para ellas (pasando del 67% al 74%).

Por su parte, en el caso de los hombres también se aprecia mayor predisposición para vacunarse siempre que sea posible, puesto que 7 de cada 10 (71%) encuestados nacionales estaban dispuestos a ello en marzo y, un mes después, este porcentaje ascendió al 75%.

Los españoles, los que más siguen las noticias sobre las vacunas COVID-19

España es uno de los países a nivel mundial en el que la pandemia ha impactado más directamente en la vida de las personas, lo que ha podido motivar que, tal y como refleja el estudio de Cigna1, sea uno de los lugares donde los ciudadanos están más interesados en el estado y en la evolución de las vacunas. De hecho, es el tercer país a escala global que sigue más de cerca las noticias sobre la vacuna COVID-19 (76%), por debajo de Tailandia 82% y Emiratos Árabes Unidos (79%).

En concreto, en el caso español, se vuelve a percibir un claro interés por este tema en las personas de más edad. Concretamente, el ranking es liderado por las personas de 55 años o más, donde casi 9 de cada 10 encuestados (86%) reconoce estar siguiendo muy de cerca las noticias sobre las vacunas COVID-19. A tan solo 5 puntos porcentuales (81%) se sitúa la población de entre 45 y 54 años, y a 17 puntos (69%), aquellos con edades comprendidas entre los 35 y 44 años.

Asimismo, el informe ‘Vaccine Perception’1 de Cigna muestra la importancia que la Generación Z da a la información relacionada con las vacunas, pues más de la mitad de esta generación de entre 18 y 24 años sigue las noticias sobre la vacuna COVID-19 (60%) y otro 61% de los españoles de entre 25 y 34 años también está conectado a todas las novedades sobre la vacunación.

Unas cifras que pueden haber ayudado, junto a otros factores, a que en los últimos meses se haya incrementado el porcentaje de población que considera seguras las vacunas COVID-19. De hecho, entre marzo de 2021 y abril de 2021, ha aumentado un 7% el número de españoles que están de acuerdo con esta afirmación, pasando de un 54% a un 61%, el mismo incremento que China (de 49% a 56%).

"Que en solo un mes la percepción sobre la seguridad de la vacuna haya aumentado casi un 10% en España indica que se está viendo el resultado del duro trabajo de los profesionales sanitarios. Esta dedicación está teniendo un impacto real y positivo en la lucha en torno a la aceptación de la vacuna COVID-19. En el futuro, el estudio sobre esta materia ayudará a comprender mejor cómo se sienten las personas en relación a las vacunas. Disponer de esta información, ayudará a satisfacer mejor sus necesidades y proporcionar el apoyo adecuado para mejorar su salud holística en estos tiempos sin precedentes”,señala María Sánchez, e-health Medical Manager de Cigna España.

Todavía queda mucho camino por recorrer en materia de vacunación y, aunque empieza a ser una garantía para recuperar poco a poco la vida anterior, es importante no olvidarse de la salud holística (Whole Health) y concienciar sobre la importancia de cuidar el bienestar en todos los niveles: llevar alimentación equilibrada y sana, una rutina de ejercicio físico, la práctica de ejercicios de relajación o el contacto constante con familiares, amigos y compañeros, prestando especial atención a la salud mental y emocional. De esta forma será posible gestionar esta nueva realidad lo mejor posible.

El último informe de Cigna, el segundo de una serie de encuestas, resume las principales conclusiones del estudio ‘Vaccine Perception’ de Cigna, cuyo objetivo es comprender mejor las percepciones y actitudes globales ante las vacunas COVID-19. Puedes encontrar más información sobre este estudio de Cigna aquí.

