Terminan las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente que Almonacid ha dedicado a los niños Comunicae

lunes, 21 de junio de 2021, 10:16 h (CET) Con una actividad de plantación de árboles en el límite entre el espacio urbano y el medio natural de Almonacid, y con la visita de una Granja Escuela, que quedó instalada en el Espacio Cultural El Molino, para que los niños disfrutaran del contacto y conocimiento de los animales Almonacid de Zorita ha celebrado el Día Mundial del Medioambiente con diferentes actividades, enfocadas, sobre todo a los niños y niñas del municipio.

En primer lugar, el pasado día 14 de junio, el Ayuntamiento de Almonacid convocó una actividad de plantación de árboles, a la que invitó a participar a niños y niñas de entre 10 y 15 años. Los operarios municipales habían preparado de manera previa el terreno.

Fueron doce niños y niñas los que se acercaron a las inmediaciones del polígono industrial, en su límite con el medio natural de Almonacid, que ha sido el área elegida en el año 2021 como destino para la plantación. “Además de proponer una actividad lúdica, que les una a su pueblo, y que siempre recuerden, lo que hemos pretendido también es, desde la municipalidad, concienciar a los niños y niñas sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente, y poner en valor el medio natural y el entorno, también en el medio rural”, explica la alcaldesa de Almonacid, Beatriz Sánchez.

Todos los árboles plantados cuentan con sistema de riego automático. Además de llevarse el recuerdo de su propia labor, los participantes recibieron una camiseta conmemorativa de la acción.

Coincidiendo en el tiempo, también se produjo la visita de una granja escuela, que se instaló en el generoso patio del Espacio Cultural El Molino de Almonacid de Zorita.

Los niños del CRA La Colmena y de Escuela Infantil Pitufilandia, debido a la situación de pandemia, no han podido disfrutar de salidas ni excursiones como estaban acostumbrados. “Después del ejemplo que los niños nos han dado a todos: de comportamiento, disciplina y de respeto por las normas en este año, ¿Cómo no premiarles con una "salida" a la granja?”, explica Beatriz Sánchez.

En tiempos de COVID, el Ayuntamiento ha optado por traer la granja al pueblo. En el Espacio Cultural El Molino, los asistentes pudieron disfrutar de charlas y talleres adaptadas a cada grupo de edad, siempre con todos los requerimientos necesarios del protocolo antiCOVID19.

Los más pequeños pudieron acercarse a los animales de una manera bonita y educativa, teniendo, incluso, la oportunidad de dar hasta biberones a cachorros recién nacidos de diferentes especies. “Era lo menos que el Ayuntamiento de Almonacid de Zorita podía hacer por ellos”, termina la alcaldesa.

En ambas actividades han colaborado miembros de la corporación municipal, de Protección Civil y personal del Ayuntamiento de Almonacid de Zorita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.