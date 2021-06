TradingforexTV, el primer canal de televisión de trading de habla hispana Comunicae

El mundo de las finanzas está en auge y es que, con la aparición de las criptomonedas y otros objetos financieros digitales, el sector de las inversiones está experimentando un cambio drástico.

Es a raíz de este hecho, que cada vez más personas apuestan por el mundo del trading como fuente de ingresos. Sin embargo, llevar a cabo una buena operación no es algo sencillo, si no todo lo contrario. Muchos de los emprendedores que entran en este sector carecen de la información y conocimientos necesarios para invertir con cabeza y seguridad.

Es por este motivo, que se hace evidente la necesidad de una fuente de información de dónde adquirir conocimientos y consejos sobre trading.

TradingforexTV, la solución a la desinformación en trading

Vista esta necesidad de un referente o una guía para desenvolverse correctamente en trading y Forex, los 4 traders han lanzado TradingforexTV.

“Después de muchos años trabajando como Traders/Formadores y viendo las dificultades que los recién llegados tienen para convertirse en Traders consistentes, decidimos investigar sobre cuál era la mejor manera que teníamos para ayudar a la gente a vivir del Trading.

Para ello nos juntamos con el objetivo de crear un proyecto que pudiera dar valor y conocimiento de todo lo relacionado con el mundo del Trading. Después de analizar todas las opciones decidimos crear un 'Canal de trading en Youtube'".

Este nuevo canal se posiciona como el primer canal de televisión de trading, donde expertos del sector, economistas y especialistas del sector financiero emitirán en directo contenidos diarios sobre mercados Forex, acciones, criptomonedas, índices y materias primas.

TradingforexTV dará todas las noticias del sector además de ofrecer cursos gratuitos de trading, herramientas y datos de actualidad.

Los viernes se emitirá un programa de radio en RadioforexTV con la intención de comentar la actualidad económica y entrevistar a un trader invitado, siempre desde una perspectiva divertida y entretenida. El mismo programa de radio contará con secciones como el resumen de la semana, la noticia de la semana, el trade de la semana, el invitado y lo que se avecina.

Esta será la línea general de los contenidos del canal:

• Trading Institucional. Con POL CASTELLÀ

• Gestión Emocional. Con TONI MORALES

• Actualidad Económica con GONZALO CAÑETE

• Cryptos con JESÚS SÁNCHEZ-BERMEJO

• Curso Para Principiantes con TONI MORALES

• Forex, Índices, Acciones, Materias Primas, etc. con RUBÉN SÁNCHEZ

• Análisis de Mercado con EDUARDO BOLINCHES

• Curso de MT4 con RUBÉN SÁNCHEZ

• El Consultorio con DAVID PEIROTE

• Elliott Con JOSÉ CARLOS GARCÍA

• Educación Financiera con TONI MORALES

• Fibonacci con DAVID PEIROTE

• El Juego del Dinero con AGUSTIN ROSA

• Apertura de Londres con POL CASTELLÀ

• La Radio del Trading con Entrevistas

Los 4 profesionales detrás del proyecto

David Peirote, por su parte, es experto en Fibonacci , ganador de la BTrading World Cup y nº1 en la plataforma de copytrading Zulutrade en 2018 y 2019 junto a Rubén Sánchez, experto en trading tendencial, fundadores de la academia de trading TradersEW.

Toni Morales es especialista en Elliott Wave y finalista de la BTrading World Cup y Pol Castella, especialista en trading institucional y fundador de TradingforexSP.

Acerca de TradingforexTV

Una televisión abierta a todo el mundo donde poder analizar, formar, explicar y por supuesto dar respuesta a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el camino de hacerse traders o ya estén en él y busquen un lugar donde compartir y estar al día de lo que acontece de una manera amena y divertida.

Para crear esta televisión en Youtube se establecieron diferentes premisas. La primera y más reveladora que ninguna fue que el Trading no se aprende en un curso de 4 días. La segunda fue que el trading hay que entenderlo desde un punto de vista global. Y la tercera, y última premisa, fue que querían mantener la relación con el alumno/trader a lo largo del tiempo. Con lo cual, se debía unir todo esto para dar el servicio que consideran necesario para ser un trader consistente, de éxito, profesional, etc.

