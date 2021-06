Desinsectación y control de plagas: Cada vez más necesarios ¿cuáles son sus beneficios? según BGS Comunicae

domingo, 20 de junio de 2021, 09:01 h (CET) Se viene observando un crecimiento sostenido del mercado de la desinsectación y control de plagas, debido a que cada vez más personas solicitan estos servicios. Se cree que las plagas son un problema exclusivo en cultivos y zonas rurales, cuando en realidad son bastante comunes en el ámbito urbano. Este problema se acentúa en épocas de primavera-verano, cuando los insectos buscan refugios cálidos tanto en hogares como en sitios comerciales, y surge la necesidad de contratar servicios de desinsectación El mercado de control de plagas ha experimentado un verdadero renacer en los últimos años, gracias a las innovaciones y avances tecnológicos que se observan en ese sector, que se suman a una mayor consideración por el cuidado del medio ambiente.

De acuerdo a un reporte de la consultora Allied Market Research, se espera que los trabajos de desinsectación y control de plagas en los países de Europa generen cerca de 4 billones de dólares para el 2025, lo que supone un crecimiento de casi 6% en los últimos 7 años.

Dicho estudio anticipa una mayor demanda en este tipo de trabajos, debido a un aumento en la incidencia de plagas tanto en zonas rurales como urbanas, que conllevan un alto riesgo de transmisión de enfermedades.

La importancia de un control de plagas profesional

Combatir las plagas de insectos o ratas requiere hoy más que nunca de un servicio especializado, que permita eliminar el problema de raíz utilizando biocidas, que sean altamente efectivos, pero al mismo tiempo amigables con el medio ambiente.

“Las plagas de chinches, cucarachas, termitas, carcomas, hormigas, roedores, entre otros, pueden afectar seriamente la salud de las personas o la actividad de las empresas. Por ello, es importante ofrecer soluciones en el menor tiempo posible y de forma segura”, señaló Laura Carmona, uno de los dueños de Biogestion Services (BGS), empresa que opera en Andalucía, especialmente en las zonas de Sevilla, Huelva y Cádiz.

Para los representantes de BGS es necesario que el control de plagas se realice con base en tres factores fundamentales: la prevención, la corrección y el control, siempre en el ámbito de la salud ambiental. Aseguraron que es vital contar con personal de alta formación y material técnico que permita hacer un trabajo eficaz.

“El control de plagas es sumamente necesario para poner fin a las infestaciones o invasiones de insectos, considerando los peligros que esto acarrea. En el caso de Andalucía, es necesario que las empresas que ofrecen estos servicios estén avaladas por el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios de Biocidas (ROESBA). De esa forma garantizan una atención de calidad”, aseguró Juan Sergio Carmona, el otro dueño de BGS.

Tipos de plagas más comunes

No todas las plagas tienen el mismo efecto. Algunas afectan directamente la salud de las personas, mientras que otras tienen mayor incidencia en el mobiliario o los cultivos, por lo que el perjuicio es principalmente económico. Según Laura Carmona, los servicios de Control de Plagas deben ser útiles para erradicar todo tipo de plagas domésticas, con presupuestos adaptados para cada caso.

Juan Sergio Carmona detalló que BGS tiene amplia experiencia en plagas como la de chinches, muy comunes en negocios de tipo hotelero, ya que proliferan en los colchones de las camas y se alimentan de la sangre de las personas. Si bien no causan enfermedades graves, pueden irritar la piel y causar una molesta sensación de comezón.

“En caso de infestaciones de chinches los afectados pueden hacer una limpieza profunda con agua a altas temperaturas de la ropa de cama y las cortinas, además de fregar las costuras del colchón, pasar la aspiradora y reparar las grietas en las paredes. Si el problema es muy grave, entonces conviene la intervención de un profesional. En el caso de BGS, aplicamos técnicas avanzadas y respetuosas con el medio ambiente, garantizando buenos resultados en el menor plazo posible”, explicó J. Sergio.

Las cucarachas representan otra de las plagas más frecuentes. De hecho, solo estos insectos conforman un tercio del total de plagas registradas en España cada año. Aunque son comunes en lugares poco higiénicos, también pueden aparecer en casas limpias si encuentran las condiciones necesarias para sobrevivir. Además de tener un aspecto desagradable, transmiten enfermedades como salmonela, disentería, o E.Coli, entre otras.

Los representantes de BGS recomendaron realizar una limpieza completa en la casa, almacenar bien los alimentos y evitar acumulación de basura. En caso de tener una plaga, señalaron que es frecuente el uso de insecticidas en formas de aerosoles, además de cebos y granulados comestibles de uso no profesional. Sin embargo, advirtieron que “estos métodos no son 100% efectivos” y lo mejor es llamar a los expertos.

Laura mencionó otros tipos de plagas, como los nidos de avispas, que añaden el riesgo de recibir picaduras; o las termitas, que consumen la madera al igual que las carcomas. Hizo especial hincapié en las ratas y ratones, que se combaten con un plan de “desratización” y un seguimiento constante. Estos servicios también son parte del catálogo de BGS, que garantiza una tasa de éxito del 99.9%.

Desinfección de espacios

Toda labor de control de plagas debe ir acompañada de una completa desinfección de espacios, con el fin de eliminar los agentes patógenos que ponen en riesgo la salud de quienes habitan el lugar infectado. Según Juan Sergio Carmona, los tratamientos que lleva a cabo BGS no son tóxicos para personas ni para mascotas.

“Nuestra empresa ha diseñado tratamientos especializados para cada cliente, por lo que solventamos sus problemas con eficacia. Los Biocidas que utilizamos están autorizados por las Instituciones Sanitarias Españolas, y el personal está completamente capacitado en la materia”, aseguró.

Asimismo, dijo que BGS también ofrece servicios de desinfección contra la COVID-19 en Sevilla, Cádiz y Huelva, eliminando posibles focos de expansión del virus. “Nuestra plantilla está altamente cualificada. Disponemos de los equipos de protección necesarios como trajes de seguridad y dispositivos de respiración para poder realizar desinfecciones preventivas o posteriores a la detección de casos de coronavirus”, aseguró Sergio.

También mencionó los programas de Limpieza y Desinfección que lidera BGS para combatir la Legionelosis, una infección pulmonar ocasionada por la bacteria Legionella, que en algunos casos puede ser mortal.

“Los servicios de prevención y erradicación de esta bacteria se realizan en los sistemas hidráulicos y de climatización de edificios. Nuestro equipo elimina la bacteria e impide la formación de colonias en aguas de temperaturas templadas, donde tiende a multiplicarse”, precisó Sergio.

Consultoría alimentaria, una estrategia de prevención

Los directores de Biogestion Services indicaron que la consultoría alimentaria es un complemento perfecto a los servicios de control de plagas para las industrias de los alimentos, ya que está orientada a proteger la salud de los consumidores a través de un amplio asesoramiento y una formación específica en la manipulación de alimentos con base en normas internacionales.

“Nuestros sistemas están basados en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) y Planes Generales de Higiene (PGH), con la finalidad de identificar Riesgos”, explicaron. Y añadieron que los especialistas de BGS ofrecen una asistencia completa para eliminar los microorganismos que causan la mayoría de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Desinsectación y control de plagas: Cada vez más necesarios ¿cuáles son sus beneficios? según BGS Woonkly, la startup de emprendedores españoles patrocina el congreso de Blockchain más prestigioso de Dubai Este verano, poner una valla en la piscina y proteger a la familia. Por Cerramientos IRONMEN Comprar lotería en la App de Pideloto ahora tiene doble de premio gracias a: Pidepuntos Denvelops®: Revestimientos arquitectónicos extrafinos y customizados