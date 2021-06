Iamskin, la marca que apuesta por el cuidado de la piel y la belleza del optimismo Emprendedores de Hoy

La marca española de cosméticos veganos para rostro y cuello iamskin quiere convertir tu ritual de belleza diario en un momento íntimo contigo misma. Una pausa para desconectar del mundo frenético que te rodea y centrarte únicamente en tu cuerpo.

Iamskin utiliza los superalimentos como ingredientes principales y cuenta con el respaldo de influencers españolas para aportar una imagen fresca y juvenil.

Su filosofía: “iamskin, we are skin” Vivimos en un momento en el que todo gira muy deprisa. La gente va corriendo a todos lados y eso acaba afectando a su salud y bienestar. Mathilde, la creadora de iamskin, se dio cuenta de que su ritual de belleza era el momento idóneo para frenar y mimar su cuerpo como merecía.

“Al principio mi skincare se centraba en hidratar mi piel, pero después se convirtió en un verdadero ritual de bienestar durante el cual volvía a conectar conmigo misma, con mi feminidad y con el presente. De esta forma me sentía calmada y centrada.”

Iamskin pretende seguir esta filosofía de vida centrada en el slow life, un movimiento muy popular que promueve un ritmo de vida más tranquilo. Según iamskin “los grandes cambios vienen dados por pequeños momentos que nosotras mismas creamos”.

La marca española asegura que el bienestar lo engloba todo: un diálogo permanente entre el exterior y el interior. Un camino en el que equilibrio emocional y rutina de belleza van de la mano. Iamskin pretende crear una rutina tanto para la piel como para la mente con las afirmaciones positivas como punto de partida.

Transparencia Los productos de iamskin son veganos y han sido formulados a partir de ingredientes naturales testados clínicamente y superalimentos cuidadosamente seleccionados. En concreto cada producto lleva 3/4 superalimentos y 1 ingrediente clínico, aportando así valor a la marca.

Dos de los pilares de iamskin son la transparencia y coherencia. Por eso informan sobre todos los procesos de fabricación y los ingredientes que se utilizan.

Sus productos están hechos a base de: aguas florales de rosa, aceite de jojoba, aloe-vera, ácido hialurónico, extractos de cúrcuma, semillas de chía o de melón. Y, lo que es más destacable, están libres de: parabenos, sulfatos, siliconas, aceites minerales, MEA, DEA, TEA, ftalatos, derivados del formaldehido, colorantes sintéticos, BHA, BHT, petrolatos, parafinas, aluminio y fenoxietanol.

Iamskin nace basándose en compuestos naturales de alta calidad y en las ventajas de una rutina, para ofrecer lo mejor y para compartir sus convicciones sobre el cuidado de la piel.

