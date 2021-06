EcoSarga es la empresa que permite obtener verdura directamente del agricultor Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de junio de 2021, 13:06 h (CET) Cuidar el organismo debe ser la prioridad de todo ser humano. En la actualidad muchas personas están utilizando una nueva forma de alimentarse a favor de preservar la salud, pero también el medioambiente, y es a través del consumo de alimentos ecológicos que no contienen conservantes ni aditivos químicos que pueden generar intoxicaciones y otras enfermedades y que son altamente contaminantes para la Tierra.

En España, hay una tienda online de fruta ecológica y verdura directamente del agricultor. Se trata de EcoSarga, una frutería online que distribuye sus productos por todo el país. Es muy sencillo. Sólo se tiene que hacer “clic” en el producto que se desea y se envía a casa directamente de sus campos de cultivo, situados en La Montaña de Alicante.

Grandes beneficios de la fruta ecológica Son muchísimos los beneficios de consumir fruta ecológica y verdura directamente del agricultor. Están cultivadas sin aditivos químicos, ni plaguicidas.

Son 100% saludables y no implican ningún daño para el organismo y mucho menos para la biodiversidad.

Las frutas y verduras ecológicas tienen un sabor delicioso, auténtico y contienen 50% más de nutrientes como vitaminas, minerales y enzimas que las frutas que son cultivadas con productos químicos.

Una vez se prueban estos alimentos, improbablemente alguien quiera volver atrás, no solo por su extraordinario sabor, sino también porque es una forma de mantenerse sano y de conservar el planeta.

El mejor lugar para comprar frutas y verduras ecológicas online Visitar la tienda online de EcoSarga es literalmente caer en la tentación de comprar frutas y verduras ecológicas.

En esta frutería online ofrecen todas las frutas y verduras que uno se puede imaginar. Además preparan cajas de frutas y verduras ecológicas y realizan envíos a domicilio a todos los rincones de España. Los pedidos a partir de 10 kg o de un importe de 39,95 euros son totalmente gratis.

Además, ofrecen una opción llamada “Fruta para empresas saludables” para aquellas corporaciones que deseen hacer un pedido. En EcoSarga trasladan hasta la empresa la mejor fruta ecológica de cada temporada. Para contactar este servicio, se debe llenar un formulario e inmediatamente se comunican con el cliente.

Los huertos donde se realizan los cultivos están ubicados en Alqueríes de Benifloret, un lugar donde se respira aire fresco y se olfatea naturaleza pura. En EcoSarga recogen la cosecha en su punto exacto de maduración y luego la llevan directamente a los hogares de sus clientes.

