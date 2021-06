Denvelops®: Revestimientos arquitectónicos extrafinos y customizados Comunicae

viernes, 18 de junio de 2021, 14:56 h (CET) Gracias al nuevo sistema constructivo desarrollado por Denvelops®, los materiales extrafinos ya se pueden usar de forma resistente, competitiva y customizada en el diseño de dobles pieles arquitecturales para fachadas, celosías, pérgolas y falsos techos El uso de revestimientos con acabados extrafinos (inferiores a 1 mm) en el sector de la construcción, y especialmente como elemento de acabado en los revestimientos exteriores, es menor. Generalmente se descartan de antemano por las ondulaciones que presentan al cambio de temperaturas. No obstante, el nuevo sistema constructivo Denvelops® lo permite, porque sus propuestas se basan en trabajar con piezas de pequeño tamaño, lo que evita las molestas ondulaciones. El resultado son soluciones que cubren mucho y pesan poco, es decir; más eficientes y competitivas y, sobre todo, nuevas líneas de trabajo más sostenibles.

A diferencia de la arquitectura textil o las mallas metálicas (referentes para este tipo de soluciones), que generan imágenes y sombras con tamices de grano muy fino, Denvelops® ha desarrollado revestimientos en base a modulaciones de entre 10 y 40 cm, que permiten generar texturas de proporciones más afines a las celosías y fachadas de piezas de hormigón o cerámicas. Y, sobre todo, que permite que las piezas de acabado también puedan ser extrafinas.

No obstante, a diferencia de las mallas metálicas y las piezas de hormigón o cerámicas, el proceso de fabricación de Denvelops® no es nada rígido. De hecho, es todo lo contario porque está basado en optimizar el potencial que ofrece la industria 4.0.

Esta ventaja tecnológica permite a Denvelops®, presentarse cómo un sistema constructivo abierto y certificable, pero sin ninguna textura o pieza de acabado estándar, dejando a los arquitectos la libertad para que personalicen las texturas y los acabados a su libre elección. Las posibilidades son casi infinitas.

En cuanto a las texturas, y para mostrar alternativas a las clásicas -pero siempre eternas- basadas en patrones reticulados en damero o a tresbolillo, Denvelops® ha desarrollado dos colecciones donde insinuar otras posibilidades de diseño, en este caso inspiradas en el mundo de la moda (Colección Macramé) y los efectos ópticos (Colección Moiré) consultables en su página web.

En cuanto a los acabados, la concreción del material y su forma -e incluso la mezcla de estos en un mismo proyecto- dependerá de las inquietudes de cada proyectista. Quizás se podría diferenciar entre materiales realmente extrafinos (acero inoxidable, aluminio, zinc, cobre) y materiales no tan extrafinos (corcho, tableros de fibras, madera), pero que gracias a Denvelops® siempre se podrán usar con sus mínimos espesores y sacarles el máximo partido.

Espesores mínimos, cortes precisos y diseños customizados, son los ingredientes que propone Denvelops® para usar materiales extrafinos en los revestimientos arquitectónicos de doble piel. Recetas 100% optimizadas, aligeradas milímetro a milímetro, que también sirven para reducir al máximo la huella ecológica de todos sus diseños.

Denvelops® se fabrica Off-site en grandes formatos plegados fabricado ad-hoc, que se instalan de forma rápida, segura, sin mermas y en pocos pasos. Fiel a los principios de la filosofía “Lean Construction” apuesta por la atención al prescriptor y la optimización constructiva cómo la mejor receta para satisfacer tanto a los arquitectos, cómo a los constructores y a sus usuarios finales en sus múltiples necesidades.

