Comprar lotería en la App de Pideloto ahora tiene doble de premio gracias a: Pidepuntos

viernes, 18 de junio de 2021, 15:00 h (CET) Lotería La Frontera, fundada en 1987, para quien no la conozca todavía, es una Administración de Lotería situada en la Avenida de Elda, 2. Esta administración debe su nombre a su localización, ya que se encuentra en el barrio de La Frontera, situado en la línea de unión de Elda y Petrer La administración de Lotería La Frontera, situada en Petrer, Alicante,inaugura una nueva etapa en la que quiere mantener su esencia familiar de la venta en ventanilla a la vez que incorpora nuevas tecnologías. Gracias a Pideloto, la aplicación para móviles de Lotería La Frontera, disponible en el App Store y en Android, con la que comprar lotería de forma cómoda, segura, rápida, fácil, sin comisiones y al instante, los clientes que lo deseen pueden comprar lotería online sin necesidad de desplazarse, hacer colas y evitando aglomeraciones. En ella se pueden realizar todo tipo de apuestas, así como, jugar en peñas y las ofertas que incorpora la correspondiente administración.

Pero el compromiso de la administración de Lotería La Frontera, con sus clientes va mucho más lejos y no se conforma con sólo el funcionamiento online de una aplicación móvil. La gerencia de Lotería La Frontera quiere agradecer a sus clientes que sigan confiando en ellos día tras día, por lo que se esfuerza constantemente en innovar sus servicios y ofrecer lo mejor.

Es así como surge Pidepuntos, un novedoso sistema con el que los usuarios pueden ganar y acumular puntos con las jugadas realizadas en la App de Pideloto y canjearlos posteriormente por fabulosos premios gratis como televisores, patinetes eléctricos, smartphones, Apple iPad o Apple iMac entre otros. Su funcionamiento es sencillo y rápido, el usuario simplemente tiene que jugar, acumular Pidepuntos, los cuáles podrá canjear por un premio. Estos puntos obtenidos por los usuarios en las compras en la aplicación móvil de Pideloto son acumulables, por lo que cuantos más puntos mayor es el premio.

¿Quién se anima? Tan sencillo como registrase en la Aplicación de Pideloto , participar y ganar.

