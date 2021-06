Centro de Adicciones Instituto Sócrates, especialistas en recuperación de adicciones sin ingreso Comunicae

viernes, 18 de junio de 2021, 14:53 h (CET) Instituto Sócrates es un centro de adicciones en Sevilla especializado en el tratamiento de las adicciones a través de terapias en régimen ambulatorio Habitualmente, para tratar las adicciones se utiliza el recurso del ingreso como manera de controlar al paciente durante la etapa de desintoxicación, favoreciendo así su alejamiento del entorno tóxico que ha contribuido a mantener el consumo. Se trata de una práctica eficaz para evitar posibles recaídas y permitir al paciente arrancar en su tratamiento en un entorno seguro y protegido. Normalmente al ingreso en una estructura especializada de desintoxicación siguen otras fases de tratamiento a régimen ambulatorio, donde el paciente vuelve a su entorno y sigue trabajando la rehabilitación y su reinserción social y laboral.

No obstante, se ha comprobado que en ciertos casos un ingreso no es imprescindible y es posible realizar el entero tratamiento de adicciones en régimen ambulatorio, incluso la primera fase de desintoxicación.

Francisco Benítez, director terapéutico de Instituto Sócrates, habla de los servicios que ofrecen en el centro.

En palabras de Francisco: "El ingreso del paciente en una estructura especializada para la desintoxicación es un recurso importante y en muchos casos indispensable para que pueda centrarse en su tratamiento sin recibir apenas estímulos e incluso para permitir mejor al entorno familiar recuperarse de los daños relacionales que acarrea el consumo de drogas. Sin embargo hay casos que, por razones de imposibilidad económica y/o laboral o incluso por un deterioro leve en los aspectos económicos, laboral, social y familiar, se puede optar por realizar desde el principio un tratamiento ambulatorio sin necesidad de ingreso.”

En Instituto Sócrates cada paciente tiene un tratamiento personalizado y trabaja su recuperación tanto fuera como dentro del centro:

“Todos nuestros pacientes asisten a las terapias de por la tarde, esta es una parte fundamental del tratamiento ya que las terapias de grupo permiten tratar todos aquellos aspectos que contribuyen a prevenir una posible recaída en el consumo. Otra parte fundamental del tratamiento es un sistema de pautado individualizado para cada paciente que les permite vivir su rutina en el entorno familiar y social de manera ordenada y protegida, es como si se tratara de un esquema que guía al paciente en su entorno y que le proporciona información clara y precisa sobre lo que tiene que hacer a lo largo del día”.

Beneficios del tratamiento ambulatorio

Entre los beneficios del tratamiento ambulatorio podemos destacar la posibilidad del paciente de permanecer en su entorno familiar y laboral, alternando su vida cotidiana con las terapias en el centro de desintoxicación, pudiendo así recuperarse sin necesidad de abandonar por completo su rutina. Otra ventaja del régimen ambulatorio es el menor coste del tratamiento, aspecto que interesa a muchas realidades familiares ya que no todas las familias pueden permitirse sostener económicamente un ingreso en una estructura especializada.

Francisco Benítez comenta que: “Si el paciente tiene un buen nivel de motivación y compromiso con su recuperación y logra cumplir con las pautas y asiste de manera asidua y participativa a las terapias, los mismos resultados que se alcanzan en un ingreso se pueden obtener en un tratamiento ambulatorio".

"Al tratarse de un centro de tratamiento ambulatorio, la gente no deja necesariamente de trabajar y muchas fases del tratamiento se solapan; a nuestro centro acuden personas que están trabajando y a su vez realizando su desintoxicación y deshabituación”.

Fases del tratamiento de Instituto Sócrates:

Si normalmente en un tratamiento con ingreso las fases de recuperación se suceden de manera lineal, en un tratamiento ambulatorio se trabajan a la vez:

1.- Desintoxicación. Es la fase más corta pero más complicada, en la cual el paciente deja de consumir y necesitar las sustancias a las que es adicto.

2.- Deshabituación. La enfermedad de la adicción altera enormemente los hábitos y actitudes de la persona que la padece, por lo tanto la deshabituación es el proceso de identificación y sustitución de los hábitos y costumbres alteradas por el comportamiento adictivo.

3.- Rehabilitación. Durante esta etapa el paciente recupera las habilidades perdidas o no desarrolladas durante la enfermedad.

4.- Reinserción. Es la etapa en la cual se prepara minuciosamente al paciente para su incorporación al mundo social, familiar y laboral.

Acerca del centro Instituto Sócrates

Una de las claves del éxito del tratamiento de adicciones en Instituto Sócrates se encuentra en los ex-adictos que se han recuperado de su enfermedad y que, tras años de preparación y formación, pasan a ser terapeutas en el centro de desintoxicación. Ellos conocen más que nadie la complicada experiencia de atravesar una adicción y el largo, pero gratificante camino hacia la recuperación.

El equipo terapéutico está formado por terapeutas y psicóloga, todos con formación especializada en drogodependencia realizada en reconocidas universidades españolas y con una experiencia destacable en la recuperación de la adicción mediante terapias ambulatorias.

El terapeuta dirige todas las terapias, tanto las de pacientes como las de parejas y familias, trabajando en cada sesión todos aquellos aspectos que intervienen en la prevención de una posible recaída.

Por otro lado la psicóloga se encarga de estructurar un sistema de pautado personalizado para cada paciente, así como de realizar las entrevistas individuales con las parejas y las familias.

Además de las terapias el centro organiza semanalmente talleres finalizados al aprendizaje de conocimientos sobre aspectos básicos de la adicción.

A los terapeutas y a la psicóloga les acompañan los veteranos del centro, ex pacientes que han completado su recuperación y que, aunque no tengan una formación especializada en adicciones, aportan desde la experiencia de su tratamiento. Son una presencia fundamental en las terapias y constituyen un importante punto de referencia para los pacientes que llevan menos tiempo y pueden identificarse y encontrar una guía en este camino tan difícil.

Lograr la recuperación del paciente

Instituto Sócrates cuenta con un centro de alto rendimiento, un lugar único provisto de las mejores instalaciones para conseguir el bienestar, el cuidado y la recuperación de todos sus pacientes. El centro se encuentra ubicado en una magnífica zona de Sevilla con facilidad de acceso y sin barreras para que cualquier persona con o sin incapacidad física pueda recuperarse de su adicción.

La media de recuperación supera el 85% de los casos, un objetivo que se alcanza gracias a un abordaje terapéutico multidisciplinar integrado y personalizado para cada paciente. Los años de experiencia del equipo de Instituto Sócrates les hace apostar con seguridad por una exitosa recuperación a través de un régimen ambulatorio, con el que el paciente logra su rehabilitación a la vez que mantiene su vida social y familiar.



Con profesionales con más de 20 años de experiencia en este sector, este centro de desintoxicación en Sevilla y tratamiento de adicciones ofrece terapias especializadas en desintoxicación de drogas, alcohol, ludopatía o nuevas tecnologías. Es un centro especializado en el tratamiento de adicciones en Sevilla referente en Andalucía. Cientos de familias han confiado en Instituto Sócrates para afrontar estas situaciones difíciles.

