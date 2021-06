El porcelánico de madera ya es uno de los acabados más buscados en 2021 según los expertos de PorcelaHouse Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de junio de 2021, 15:08 h (CET)

Desde cierta distancia no es posible diferenciar la belleza de un suelo revestido con parqué natural y uno dispuesto con porcelánicos que imitan la madera. De cerca, fluyen todas las ventajas de esta segunda opción de menor costo, mayor practicidad y duración. Durante la actual temporada, estas láminas se encuentran en tiendas como PorcelaHouse, con sede física en Alcora y ventas online con envíos a toda España. Las fotografías de un ambiente decorado con las piezas de porcelánico de madera son un adelanto de todos los puntos a favor que gana este material con respecto al material vegetal. Además, destacan por ser uno de los productos más vendidos el año pasado, con tendencia a mantenerse de moda durante 2021 y en el futuro.

¿Por qué los porcelánicos que imitan madera han ganado tanta popularidad en el mercado? A diferencia de la madera e incluso de la cerámica, el porcelánico resulta no solo menos costoso, sino más resistente a temperaturas extremas, ya sea frío o calor, al desgaste por uso de químicos de limpieza, a las manchas así como a los arañazos. Además, este material no necesita ser pulido ni recibir algún mantenimiento especial, razón por la cual resulta una excelente inversión para renovar espacios como restaurantes, oficinas, centros de salud o locales comerciales. Otra de las ventajas de instalar suelos de gres porcelánico es el acabado antideslizante, ideal para baños, cocinas, áreas exteriores con piscina y donde se necesite estabilidad ante la constante presencia de agua o humedad. La versatilidad de este material también puede considerarse como aspecto positivo para decidir la compra de porcelánico que emula madera en PorcelaHouse, porque las dimensiones de sus láminas, por lo general de 15 X 90 o de 23 x 120 centímetros pueden ser adaptadas e instaladas como rodapiés o bordes.

Variedad al mejor precio en PorcelaHouse Diversas opciones se disponen en la tienda especializada para seleccionar el estilo que más se adapte a cada gusto. Entre los listones porcelánicos más vendidos resalta la presentación Taupe antideslizante, el modelo que imita la madera del roble. Además, cuentan con una gran variedad de colores como blanco, caoba, natural y gris y de formas, ya que se pueden encontrar porcelánicos cortados de forma cuadrada y otros dispuestos como listones.

La porcelánica de madera que se puede encontrar en PorcelaHouse es tendencia en el mundo de la decoración tanto interior como exterior. Múltiples aspectos constituyen los beneficios del uso del porcelánico de madera. Sin embargo, el aporte estético de este material es igual de importante, ya que estas piezas son la perfecta unión de estilo, modernidad y practicidad.

