Vida Potencial: el método del ayuno intermitente para perder peso

viernes, 18 de junio de 2021, 15:18 h (CET)

En la actualidad, existen muchos modelos nutricionales para perder peso. No obstante, es importante escoger el método más adecuado según las características personales y contar con el asesoramiento de un profesional de la nutrición.

Uno de los patrones nutricionales que más interés está despertando recientemente es el ayuno intermitente. Vida Potencial es una plataforma educativa de salud y hábitos saludables que ofrece el programa Ayuno YA, diseñado para lograr una adaptación segura al ayuno.

Beneficios del ayuno intermitente El ayuno intermitente es una técnica efectiva para perder peso. Tal como explica el portal de Vida Potencial, el ayuno activa la quema de grasa como fuente de energía mejorando la composición corporal. También es beneficioso para la depuración y limpieza del organismo a nivel celular, permitiendo eliminar y reciclar los tejidos que no cumplen su función de manera óptima.

Otra ventaja del ayuno intermitente es que mejora la salud cardiovascular, ya que reduce la tensión arterial, estabiliza los niveles de triglicéridos y colesterol y mejora los niveles de azúcar en sangre.

Por otro lado, también refuerza el sistema inmune. El ayuno mejora la resistencia al estrés, regula la respuesta inmune y reduce el estado de inflamación generalizada.

Muchas personas también optan por el ayuno intermitente por el efecto anti-envejecimiento que ofrece. Esto se debe a que estimula la autofagia y la hormona del crecimiento, conocida como la hormona de la juventud.

Finalmente, este método mejora la actividad cognitiva porque reduce la fatiga mental, incrementa la neurogénesis y mejora la capacidad de concentración y la claridad mental.

El programa Ayuno YA El ayuno intermitente ofrece múltiples beneficios, siempre y cuando se sigan las pautas correctas. En este sentido, Vida Potencial ha diseñado el programa Ayuno YA, dirigido por la Dra. Isabel Belaustegui, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Anatomía Patológica y Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal.

El programa Ayuno YA prepara el cuerpo para realizar el ayuno intermitente a partir de un conjunto de pautas. En el área privada, cada individuo encontrará los menús ceto-evolutivos que le permitirán adaptarse al ayuno de manera paulatina, las listas de la compra necesarias, todas las recetas propuestas, así como distintas recomendaciones, vídeos y consejos.

La duración del programa es de 8 semanas, a lo largo de las cuales se van modificando los porcentajes de macroalimentos de las ingestas para que el cuerpo pueda adaptarse al ayuno. En definitiva, Vida Potencial cuida todos los aspectos necesarios para que el ayuno intermitente sea saludable y seguro.

