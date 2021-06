Cómo ayudan los kits validados y cajas isotérmicas en el eCommerce, según comprarhieloseco.es Comunicae

viernes, 18 de junio de 2021, 09:48 h (CET) Gracias a su adquisición, cualquier negocio puede vender alimentos frescos sin arriesgarse a que se deterioren por el calor o arruinar su presentación por completo. Su popularidad ha aumentado mucho durante los últimos años, ya que le permite a las pymes explorar nuevas oportunidades de negocio con otros productos El comercio virtual se ha expandido a nuevos horizontes, permitiendo la venta de todo tipo de productos, incluyendo alimentos que necesitan mantenerse refrigerados. Para lograrlo, no hay nada mejor que los kits validados y las cajas isotérmicas, los cuales pueden adquirirse a un excelente precio en el portal online comprarhieloseco.es.

Un recurso necesario en el eCommerce

Muchas son las mercancías que requieren mantenerse a bajas temperaturas para poder conservar su frescura, ya que el calor puede dañarlos con facilidad. Los principales artículos que necesitan ser resguardados de forma especial para su traslado son las carnes, mariscos, lácteos y pescados, los cuales se deterioran con rapidez.

No contar con el recurso apropiado que los mantenga a un nivel de temperatura adecuada hasta su destino, puede arruinar por completo el mismo. Además de ello, supone un riesgo la ingesta del producto, ya que la presencia de patógenos derivados de la leve descomposición suele generar enfermedades.

Las cajas isotérmicas: una solución eficaz para resguardar contra el calor

Son cajas especiales diseñadas con la finalidad de mantener a bajas temperaturas los elementos que se encuentren en su interior. Están fabricadas a partir de diferentes materiales aislantes, como el cartón con foam o el polietileno de alta calidad que ofrece www.comprarhieloseco.es, siendo la mejor opción del mercado.

El material de aislamiento térmico permite conservar a bajas temperaturas cualquier mercancía, a la vez que le protege de daños físicos, como los golpes. A diferencia de otros métodos de almacenamiento térmico, las cajas isotérmicas son fácilmente reutilizables, pudiendo emplearse las veces que sean necesarias, ahorrando en compras futuras.

Los kits validados: el aislador térmico más eficiente

A pesar de que las cajas isotérmicas proveen una buena conservación del producto que almacenan, existen algunos artículos que requieren de menor temperatura. En esos casos lo mejor es contar con un kit validado, el cual cuenta con un diseño mucho más complejo y eficiente para la tarea.

Su estructura se encuentra compuesta por una caja de polietileno isotérmico, donde su interior cuenta con múltiples acumuladores de frío de 900 gramos. La combinación de ambos elementos junto al añadido de capas adicionales de aislante, le permite proteger y conservar por mucho más tiempo el producto que almacenen.

Los especialistas de muyFrio

En internet los kit validados pueden llegar a costar mucho dinero, haciendo que el producto sea inaccesible para algunos. Sin embargo, la empresa muyFrio, tiene años de experiencia en el mercado de la refrigeración. Ofrece sus diferentes servicios a un precio inimaginable.

Entre sus muchos productos, venden nitrógeno líquido que llega a alcanzar hasta -196ºC, hielo seco -78ºC y muchos más. Todos sus productos son certificados, garantizando la apropiada conservación de lo que se transporta.

MuyFrio ofrece a sus clientes los mejores precios del mercado, con una atención excelente y dando soluciones prácticas a problemas de conservación de temperatura que parecen imposibles de resolver.

