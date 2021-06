Great Place to Work® publica el informe del Ranking Best Workplaces Legal 2021

Tras la publicación del Ranking Best Workplaces Legal 2021, en colaboración con Gericó, Muro & Asociados, la consultora publica el informe El sector legal y la gestión de talento: un matrimonio obligado a entenderse, analizando los despachos participantes del Ranking, donde ponen el foco en Innovación, Liderazgo, Conciliación, Inspiración y Maximización del potencial humano Honestidad y ética en la manera de llevar el negocio, la gestión de la diversidad, la alta adaptación a los cambios, el desafío de la conciliación, el liderazgo efectivo o la asignatura pendiente del crecimiento profesional, son algunos de los temas centrales del Informe del Ranking Best Workplaces Legal 2021, “El sector legal y la gestión de talento: un matrimonio obligado a entenderse”.

Este informe que acaba de publicar Great Place to Work®, referente internacional en consultoría de Alta Dirección y Transformación Cultural, destaca la forma de cuidar y retener el talento en el sector legal, así como las fortalezas de los mejores despachos para trabajar en España y cómo afrontan los retos del sector.

En un proceso de más de un año, Great Place to Work® ha extraído los resultados a través de la opinión de los empleados/as, rescatada mediante un cuestionario confidencial (Trust Index©) y común para todos los empleados/as de los despachos participantes.

Siete despachos han logrado formar parte del Ranking Best Workplaces Legal 2021, Los despachos galardonados son: Afiens, Alier By Grupo Atisa, Auren, Baylos, CMS Albiñana y Suárez de Lezo, Garrido Abogados y Roca Junyent.

Antes de la pandemia, los despachos de abogados ya se enfrentaban a un reto ineludible: ganar atractivo como empleadores y contar con los profesionales más brillantes. Ahora, la innovación, la conciliación, el liderazgo y la maximización del potencial humano constituyen un eje fundamental y se posicionan como denominadores comunes de las organizaciones que alcanzan sus objetivos de negocio.

Innovación, presente y futuro de los Best Workplaces Legal

Respecto a la creación de un escenario apropiado para la innovación, Great Place to Work® afirma en este informe que existe una voluntad real por innovar entre los despachos seleccionados. El 66% de los empleados/as de estos despachos considera que se anima a las personas a que intenten hacer las cosas de forma distinta independientemente del resultado. A esa libertad se añade el reconocimiento, tres de cada cuatro empleados/as consideran que los managers reconocen el trabajo y el esfuerzo individual que implica innovar.

Por otro lado, el 74% de los empleados/as opina que no solo se promueve la innovación desde su firma, sino que los managers también lo hacen, incentivando la aportación de ideas y sugerencias, y gestionándolas para que se materialicen en cosas concretas que aporten valor.

Voluntad de seguir avanzando en la conciliación

Uno de los puntos clave de la conciliación laboral es el equilibrio entre vida profesional y personal. Un equilibrio que existe en la gran parte de los casos, donde 2 de cada 3 empleados/as de las firmas premiadas considera que se hacen esfuerzos por animar a la plantilla a conciliar. A pesar de que el equilibrio total entre vida profesional y personal no sea una sensación unánime, sí es predominante, donde ocho de cada diez empleados/as sí considera que puede coger tiempo de su trabajo para asuntos personales cuando lo necesita. Aunque la conciliación es uno de los retos del sector legal, en las siete firmas reconocidas en los Best Workplaces Legal 2021 ya se observa un cambio y una voluntad en seguir avanzando.

Por qué los Best Workplaces Legal ejercen un liderazgo efectivo

Un Great Place to Work® es aquel que tiene un liderazgo que cree firmemente en los valores que representa, que apuesta por la innovación y que busca potenciar el talento de su gente como mecanismo más efectivo para alcanzar los objetivos de la organización. El liderazgo ejercido en los Best Workplaces Legal 2021 inspira a la gente a creer en estos objetivos: el 82% de los empleados/as de estos despachos, según el informe, confía bastante o totalmente en su equipo directivo. Además, el 84% afirma que los managers de la organización llevan el negocio de una forma competente. Sin embargo, todavía se observa que existe una estructura jerárquica muy rígida que fomenta poco la participación de los perfiles con menor responsabilidad dentro de la organización, hasta el punto en que 3 de cada 10 socios no consideran que se implique a las personas en las decisiones que les afectan.

Crecimiento profesional: cuenta pendiente del sector legal

Uno de los grandes retos del sector legal es fomentar el crecimiento profesional de sus empleados/as. Según el informe, tres de cada cuatro empleados/as sí entienden que se fomenta el crecimiento profesional desde la organización, donde el 77% de ellos/as considera que se les ofrece formación u otras formas de desarrollo para crecer profesionalmente. Sin embargo, según los datos publicados, una buena parte de los empleados/as duda de la transparencia y de la meritocracia en los procesos internos de promoción que se implementa en los despachos, ya que el 37% de los empleados/as piensa que los ascensos no son para los que más se lo merecen.

Por otro parte, el fomento de la diversidad es todavía una de las cuentas pendientes del sector legal. A pesar de ello, ya hay despachos que son un auténtico referente promoviendo una cultura For All, es decir, una cultura que maximiza el potencial de todas y cada una de las personas que forman parte de la compañía, independientemente de su género, nacionalidad, edad o posición en la empresa, entre otros aspectos.

Inspirar, clave de los Best Workplaces Legal

Un verdadero Great Place to Work es aquel que pone a las personas en el centro y que, de una forma u otra, las motiva a que se sientan de esa manera. Entre los Best Workplaces Legal 2021 existe un notable orgullo de pertenencia y reconocimiento de los valores de los despachos. En el informe se destaca que el 82% de los empleados/as afirma que los managers representan los valores que persigue la compañía. Además, el 85% también opina que los managers llevan el negocio honesta y éticamente. Esa inspiración suele materializarse en la valoración que hacen los colaboradores de su trabajo. El 77% afirma que su trabajo tiene un sentido especial y no es “simplemente un trabajo”.

Según Silvia González, Responsable del Ranking Best Workplaces Legal de Great Place to Work® España: “El equipo quería que este ranking fuera diferenciador, que pusiera en el centro a despachos embajadores del cambio. Los despachos premiados han demostrado que apuestan por sus personas y, sobre todo, que son conscientes de que solo con ellas serán capaces de afrontar todos los retos que tienen por delante. Los retos que se avecinan son imposibles de afrontar sin la generación de culturas de alta confianza”.

Ya es posible descargarse el informe completo del Ranking Best Workplaces Legal “El sector legal y la gestión de talento: un matrimonio obligado a entenderse".

Sobre Great Place to Work

Great Place to Work® es un referente internacional en consultoría de investigación y gestión de alta dirección con 30 años de experiencia, que trabaja bajo la filosofía de crear una sociedad mejor ayudando a las organizaciones a transformar sus ambientes organizacionales para convertirse en Excelentes Lugares para Trabajar para todos: negocio, personas y sociedad. Ofrece una amplia gama de servicios de Consultoría y Transformación Cultural en base a su exclusivo modelo Great Place to Work® Model©, que pueden incluir análisis & evaluación, mejora de la Cultura organizacional con soluciones a medida en formación e investigación de los entornos laborales de organizaciones de todos los tamaños y sectores. Además, la consultora es la encargada de elaborar el Ranking Best Workplaces y el Programa de Certificación Great Place to Work®, que, a través de una metodología enfocada al empleado, analiza, evalúa y certifica las Mejores Empresas para las que Trabajar en 62 países del mundo. Para más información: www.greatplacetowork.es

Sobre GERICÓ, MURO & ASOCIADOS

Gericó, Muro & Asociados es la mayor consultora de Marketing Jurídico, Comunicación Legal y Desarrollo de Negocio de España. Son líderes en equipo humano y orientación al cliente. Con más de una década de experiencia en el sector legal, tanto liderando el departamento de Marketing de un despacho del top 30 español, como asesorando a 3 de las 5 mayores firmas a nivel mundial como consultores, Gericó, Muro & Asociados es el resultado de la fusión para el mercado español entre Gericó Associates y David Muro Consultores. Liderada por Marc Gericó (ex multinacional), David Muro (ex despacho) y Alfonso Everlet (ex medio de comunicación), Gericó, Muro & Asociados ha logrado consolidarse como la firma líder de Marketing Jurídico, Comunicación Legal y Desarrollo de Negocio del país gracias a su buen hacer y resultados obtenidos para sus clientes, sumando un equipo especializado en plantilla de más de 35 profesionales, especialistas en el sector legal y en distintas ramas como estrategia, marketing, comunicación, desarrollo de negocio, web, SEM, SEO, diseño, publicidad o comunicación interna, entre otras.