Rentokil Initial: Medidas higiénicas elementales para elevar la calidad de un establecimiento vacacional

La multinacional especializada en higiene ambiental destaca tres medidas higiénicas esenciales con los que todo alojamiento vacacional debería contar La preparación de los alojamientos turísticos de cara a la vuelta del turismo y el fin del estado de alarma es un factor clave para la seguridad de los clientes. Estos espacios deben tener identificados los puntos de riesgo sanitarios de sus instalaciones y aplicar medidas y soluciones para evitar la transmisión del Covid-19.

Airbnb ya ofrece esta experiencia vacacional segura a los propietarios de alquileres turísticos dentro de su red.

El año 2020 resultó ser una catástrofe para el turismo, con las fronteras cerradas e importantes restricciones de movimiento con otras ciudades y comunidades españolas. Gracias al avance de la vacunación, España empezará a recibir desde el 24 de mayo visitantes de países considerados como seguros: Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Japón, China y Ruanda y desde el 7 de junio se abren las fronteras para viajeros de cualquier país del mundo siempre y cuando hayan recibido la pauta completa de vacunación. No obstante, no hay que olvidar los grupos de población aún no vacunados y el riesgo latente de una posible nueva infección, a pesar de todos los esfuerzos preventivos.

Los alquileres vacacionales, sin duda uno de los subsectores del turismo más dañados por la pandemia, deben prepararse para recibir esta oleada de clientes que ahora más que nunca exigen una experiencia segura para sus vacaciones. No basta con tener el alojamiento limpio y despejado, además, hay que identificar los puntos de riesgo sanitario y aplicar medidas preventivas.

Medidas preventivas que generan un plus de calidad a un establecimiento vacacional

Limpiar y desinfectar, principales diferencias

Con y sin pandemia, los gérmenes forman parte de la vida diaria. Limpieza y prevención son dos aspectos fundamentales, sin embargo, no es lo mismo limpiar que desinfectar. La limpieza elimina la suciedad, el polvo, pero no los gérmenes; la desinfección sin embargo los reduce a un nivel seguro. Aplicado a los alojamientos vacacionales, es un tratamiento añadido a la limpieza habitual especialmente recomendable en las zonas de paso y objetos que se tocan con frecuencia, como encimeras, grifos, interruptores, mandos etc.

Las soluciones de desinfección de Rentokil para las limpiezas en profundidad periódicas o para cuando se sospecha de casos de Covid-19 garantizan altos niveles de higiene y devuelven a la propiedad la seguridad operativa rápidamente.

Los desinfectantes de superficies pueden proteger de la contaminación durante 24 horas, limpiando todos los puntos de contacto y superficies clave del inmueble.

También hay desinfectantes específicos para textiles, que pueden proteger entre 7 y 30 días los textiles tratados.

Para la desinfección rápida de áreas más grandes, se puede utilizar la nebulización de desinfección de volumen ultra bajo (ULV), llegando a áreas que pueden ser de difícil acceso por métodos de limpieza manual. En cuanto a la limpieza, mantener el mobiliario y las superficies limpias y mantener las normas de higiene personal adecuadas para proteger a los huéspedes puede ser un reto. Los puntos de riesgo con mayor grado de contaminación cruzada son:

los tiradores de las puertas y los pasamanos de las escaleras

el mobiliario, los equipos y las superficies de zonas como los salones y los baños

las zonas de preparación de alimentos, cocinas y comedores Existe una gama de sprays y toallitas para superficies que pueden eliminar los patógenos y evitar la contaminación cruzada. Algunos sprays desinfectantes para grandes superficies y toallitas para superficies pueden ofrecer incluso una protección de hasta 24 horas.

Seguir estos consejos de higiene ayudará a detener la propagación de gérmenes, a tranquilizar a los clientes y a demostrar un alto nivel de higiene en los alojamientos.

Soluciones de ventilación y cuidado del aire

Más de 39 expertos mundiales han firmado un reciente artículo en la revista Science sobre los mecanismos detrás de la transmisión de infecciones respiratorias y cómo se debería impulsar un cambio de paradigma en el abordaje de la trasmisión de estas enfermedades, al igual que se realiza con las enfermedades de transmisión por el agua o los alimentos. Mantener limpio el aire y la ventilación, son asuntos vitales para prevenir contagios en espacios de uso público.

Las investigaciones demuestran que estar en una habitación con buena ventilación puede reducir el riesgo de infección por partículas en más de un 70%, ya que la renovación del aire disminuye la concentración de agentes patógenos. Para mejorar la calidad del aire y proteger a los huéspedes, los propietarios de alquileres vacacionales deberían tener en cuenta las siguientes medidas:

Disponer de un sistema de filtración de aire adecuado y mantener los filtros correctamente.

Asegurarse de que las ventanas estén abiertas durante periodos regulares a lo largo del día y animar a los huéspedes a abrirlas cuando la calidad del aire exterior sea aceptable.

Mantener la humedad en niveles que limiten la proliferación de patógenos y sean propicios para la salud y el bienestar. Buena higiene de las manos

Lavarse las manos con regularidad ayuda a reducir y eliminar las bacterias y los virus potencialmente dañinos. Según estudios de Rentokil Initial internacionales, las yemas de los dedos y los pulgares suelen pasarse por alto al lavarse las manos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavarse las manos a fondo con agua y jabón el tiempo que se tarda en cantar el "Cumpleaños feliz" dos veces, y después aclararse y secarse correctamente.

Como mínimo, el alojamiento debe contar con las disposiciones adecuadas para que los huéspedes puedan practicar una buena higiene de manos. El lavabo debe estar limpio y bien provisto de los productos, equipos y consumibles adecuados que fomenten las buenas prácticas de higiene, y como las manos húmedas pueden propagar más bacterias que las secas, no hay que olvidar los métodos adecuados de secado de manos.

Establecimientos que ya pueden ofrecer una experiencia segura a sus clientes: el caso Airbnb

Airbnb, empresa que ofrece más de 7 millones de alojamientos en todo el mundo, se ha asociado con Rentokil Initial para mantener un alto nivel de higiene y garantizar la máxima protección a sus clientes en España.

Como socio de servicios de desinfección para Airbnb en toda España, Rentokil Initial ofrece servicios para eliminar cualquier rastro de virus y otros agentes contaminantes del alojamiento del anfitrión con la aplicación profesional de productos desinfectantes homologados por el Ministerio de Sanidad. Tras el tratamiento, el anfitrión obtiene un Certificado de Desinfección que avala que el alojamiento cumple con todas las medidas de seguridad e higiene y generando un plus de satisfacción y seguridad al cliente final.

Para Mónica Casañas, Directora General de Servicios de Marketing de Airbnb, “la limpieza siempre ha sido un aspecto determinante para ofrecer la mejor experiencia a nuestros huéspedes, pero ahora, tiene una especial importancia debido a toda la crisis sanitaria generada por el Covid-19. Este acuerdo con Rentokil Initial ayudará a facilitar las tareas de higiene y prevención a nuestros anfitriones y a garantizar la máxima seguridad a nuestros huéspedes, demostrando así el compromiso de Airbnb con la salud de todos”.