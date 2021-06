Alquiler barco en Alboran Charters Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de junio de 2021, 19:29 h (CET)

El verano es la estación del año que muchos esperan con ansias para poder disfrutar del sol, la playa y la arena. Hacer un viaje en barco y poder visualizar la inmensidad del mar, su color y su olor no tiene precio.

Alboran Charters es una empresa que se dedica al alquiler de barcos en Nerja y Marina del Este, así como a ofrecer paseos y excursiones en barcos y motos de agua. Plantea diferentes opciones para divertirse, salir de la rutina, liberar el estrés en Almuñécar, Marina del Este, La Herradura y Nerja, algunos de los lugares más paradisíacos de España.

Alquilar un barco en verano El verano es la temporada perfecta para realizar viajes en barco. Alboran Charters es una buena opción para alquilar un barco o para dar un paseo por la costa granadina. Esta empresa dispone de alquileres de barcos sin necesidad de que las personas posean carnet o licencia y también ofrece alquileres de barcos para aquellos que sí tengan licencia de navegación PNB o PER.

Todas las opciones de alquiler permiten escoger la duración de la reserva entre diferentes opciones, así como el modelo de barco. Además, Alboran Charters pone a disposición de sus clientes el alquiler de motos de agua, los paseos en barco para un grupo de personas, así como las excursiones en moto acuática para personas con o sin experiencia. Alquilar los servicios de Alboran Charters es diversión garantizada. Además, la empresa de Granada también dispone de excursiones de snorkel, buceo, wakeboard o sky acuático, entre otras cosas.

Cuatro buenas razones para viajar en barco Viajar en barco es una experiencia inigualable por diferentes razones. Ayuda a liberar el estrés tras agitados y duros días de trabajo, ya que el sonido de las olas del mar aporta una sensación de completa relajación y plenitud. También permite a las personas desconectar completamente de sus realidades y sus problemas. Otra de las ventajas de realizar un paseo en barco es que se puede disfrutar del paisaje y la experiencia permite respirar aire puro y ponerse en contacto directo con la naturaleza. Las parejas pueden elegir un viaje en barco para disfrutar de un momento romántico y muy íntimo. Por eso y más, el alquiler de barco en una muy buena elección para cualquier individuo y en Alboran Charters se consiguen algunas de las mejores opciones. Boat parties en Granada, Almuñécar, Nerja y La Herradura, fiestas privadas de pocas personas o multitudinarias, water taxi y más, es lo que se puede hallar entre los servicios de Alboran Charters.

