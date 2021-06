Riot Games presenta a KAY/O, el nuevo agente que llegará con el Episodio 3: Acto 1 de VALORANT Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 17:46 h (CET) KAY/O será el nuevo agente que se una al plantel y que ha sido presentado con este vídeo. Nuevos diseños de armas, amuletos, tarjetas, grafitis y títulos en el pase de batalla VALORANT, el shooter táctico de Riot Games, se prepara para el inicio del Episodio 3: Acto 1, que llega con un nuevo agente, KAY/O y un nuevo pase de batalla que incluye diseños de armas, amuletos, tarjetas, grafitis y títulos.



KAY/O es una máquina de guerra construida con un único propósito: neutralizar a los radiantes. Su poder para suprimir habilidades enemigas incapacita a sus adversarios, lo que le asegura la ventaja a él y a sus aliados.



Estará disponible el 22 de junio y estas son sus habilidades:



(E) Punto//CERO: Esta habilidad equipa una cuchilla de supresión. Dispara para lanzar. La cuchilla se adhiere a la primera superficie a la que golpee, se carga y suprime a cualquiera que se encuentre en el radio de la explosión.



(Q) Unidad//FLASH: Esta habilidad equipa una granada cegadora. Dispara para lanzar. La granada cegadora explota tras un breve tiempo y ciega a todo el que se encuentre en la línea de visión.

Mecánicas destacadas: Al hacer clic derecho, se lanza una granada cargada que requiere 1 segundo de preparación, mientras que el clic izquierdo despliega una granada que se carga durante 1,6 segundos.

(C) FRAG//mento, Esta habilidad equipa un fragmento explosivo. Dispara para lanzar. El fragmento se adhiere al suelo y explota varias veces, lo que inflige daño casi letal en el centro con cada explosión.



(X) Cmd//ANULAR: En este caso, se experimenta una sobrecarga instantánea de energía de radianita polarizada que potencia a KAY/O y provoca la emisión de grandes pulsos de energía desde su ubicación. Los enemigos que reciban el impacto de estos pulsos quedan bajo supresión durante un breve periodo de tiempo.

Mecánicas destacadas Cuando está sobrecargado, KAY/O se aplica Estimulante de combate. Si muere durante el periodo de sobrecarga, queda derribado y en condición inestable, y sus aliados podrán ayudarlo a estabilizarse y revivirlo.



“Con KAY/O, nuestro objetivo era añadir un agente al juego que resultara familiar para los amantes de los FPS tradicionales, pero que tuviera elementos que encajaran de forma única en el ecosistema de VALORANT”, destaca John Goscicki, productor de personajes.

Por otro lado, para conmemorar el primer año de VALORANT, llega un pase de evento gratuito con varios accesorios exclusivos relacionados con esta celebración, contiene:

Amuleto de arma Año uno

Tarjeta Año uno

Tarjeta EP 3 // Reflejo

Títulos AÑO1 y Año uno

20 puntos de radianita

Por último, los jugadores han decidido por votación los diseños que incluirá el paquete especial benéfico, Retribución, que estará disponible el 22 de junio: Vandal Reaver, Operator Ion, Spectre Vol. 1 VALORANT GO! y Sheriff Reaver. También incluye un amuleto de arma, una tarjeta y un grafiti exclusivos.

