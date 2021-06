Mutua Madrileña se consolida como la app líder del mercado, seguida de Mapfre, Sanitas y Línea Directa Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 17:03 h (CET) Un 6,9% de la población utilizó alguna de estas apps en 2020, frente al 4,1% que lo hacía en 2018. Esto supone un crecimiento del 68,3% del uso de aplicaciones de seguros en España en solo dos años La transición hacia el formato digital ha afectado a todos los sectores y el de los seguros no ha sido una excepción. Durante esta crisis sanitaria su labor se ha vuelto fundamental en un entorno más online que nunca y aunque el uso de aplicaciones en el sector de seguros aún no está generalizado, sí que se observa un incremento paulatino de su uso entre una población cada vez más amplia. De hecho, según un análisis llevado a cada por Smartme Analytics, la plataforma líder en la recopilación de datos en tiempo real del comportamiento de los usuarios en el entorno digital, el uso de las aplicaciones en el sector seguros ha crecido un 68,3% en España en solo tres años. Tanto es así que, en 2020, un 6,9% de la población utilizó alguna de estas apps, frente al 4,1% que lo hacía en 2018. Al analizar el uso de este tipo de apps, entre enero y marzo de 2021 respecto al mismo período del año anterior, se observa un incremento del 26%.

Según muestran los datos analizados del primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año anterior, la app de Mutua Madrileña se mantiene en el primer puesto con una cuota de mercado que supera el 33%, pese a ser la única del Top6 que ha experimentado una bajada, un 3,1% menos. En el segundo puesto, se encuentra Mapfre con cerca de un 17% de cuota de mercado y un crecimiento del 25,9%. Tras ella se sitúa Sanitas (16,3%), con un incremento del 26%, un gran ejemplo de cómo las apps de seguros de salud han experimentado un importante crecimiento durante la pandemia. Del mismo modo, cabe destacar la app de Asisa, siendo la que más ha crecido, un 96% más, lo que le ha permitido colarse en el quinto puesto del ranking.

El cuarto puesto lo ocupa Línea Directa (12,3%) con un incremento del 8%. Y en el último puesto de la tabla, aunque con un crecimiento significativo que supera el 52%, se encuentra My AXA España (5,1%).

Merece la pena destacar el caso de Santalucía que consigue meter dos de sus aplicaciones en el top 10.

Para Lola Chicón, CEO de Smartme, “a pesar de que la pandemia ha supuesto un importante descenso en su actividad para muchos sectores, también ha abierto las puertas a nuevos negocios y, sobre todo, a la apuesta por el formato digital y las aplicaciones de las aseguradoras son un claro ejemplo de ello”.

Apps y tiempo de uso

El cliente del sector asegurador es un cliente fiel. Tanto es así que el 90% de la población utiliza únicamente una app de seguros.

El tiempo medio por sesión en las apps de seguros se sitúa en torno a 1 minuto, siendo los comparadores los que tienen el tiempo por acceso más elevado. Y aunque en 2020 se produjo un aumento de los accesos a las apps de seguros, no lo hizo el tiempo medio por sesión.

