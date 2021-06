La Asociación de Empresas de Venta Directa renueva su Junta Directiva Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 17:06 h (CET) Miguel Soria, Marketing & PR Manager Iberia de Amway, ha sido elegido como vicepresidente de la Asociación, sustituyendo a su antecesora en el cargo, Gema Aznar, recientemente nombrada presidenta. Completan la Junta Directiva 6 vocales que pertenecen a diferentes empresas de entre las asociadas: 4Life, Avon, Herbalife, Juice Plus, Oriflame y Ringana La Asociación de Empresas de Venta Directa (AVD) ha renovado su Junta Directiva, que será presidida durante los dos próximos años por Gema Aznar, Directora General de Mary Kay, recientemente nombrada. Como principal novedad, en el cargo de Vicepresidente, que hasta este momento ocupaba Aznar, ha sido designado Miguel Soria, Marketing & PR Manager Iberia de Amway. Presidenta y Vicepresidente, actuarán a su vez como portavoces de la Asociación.

Tras la recepción de candidaturas entre todos los miembros de la asociación, el resto de la Junta estará compuesta por 6 vocales de empresas asociadas: Rafael Fernández (4Life), Mateo Lecocq (Avón), Tara López (Herbalife), Francesc Tormos (Juice Plus), que sustituye a Joao Costa, Carlos Barroso (Oriflame) y Jordi Marín (Ringana).

La Junta Directiva, compuesta por empresas de venta directa con una larga trayectoria en el mercado y un profundo conocimiento del sector, es el órgano ejecutivo rector de la Asociación que define las directrices que marcan la actividad de la Asociación y vela por el cumplimiento de las iniciativas necesarias para la defensa de los intereses del sector. La nueva Junta tiene por delante el desafío que plantean sus objetivos más importantes: el acercamiento de la AVD a las instituciones, el impulso del liderazgo de la asociación y su conversión en la guía y referente de la transformación y competitividad del sector.

Gema Aznar en calidad de presidenta y Miguel Soria desde su papel de vicepresidente coincidieron en señalar que esta Junta Directiva es un fiel reflejo de que el asociacionismo es una vía inmejorable para mejorar el desarrollo y la competitividad de las empresas a través de la cooperación empresarial.

Acerca de la Asociación de Venta Directa

Fundada en la década de los 70, la Asociación de Empresas de Venta Directa se constituyó para representar los intereses del sector y de las empresas asociadas ante los Organismos Públicos, Asociaciones de Consumidores y la opinión pública. Su objetivo principal es acreditar y dar prestigio a la imagen de la Venta Directa y, para ello, desarrolla políticas activas con las que dotar al canal de los más altos principios comerciales existentes en el mercado.

Actualmente cuenta con 21 empresas asociadas que comercializan una amplia gama de bienes y servicios que abarcan sectores como la cosmética y el cuidado personal, la nutrición y el bienestar, cultura, equipamiento del hogar, ropa y accesorios, joyería, cuidado del hogar, telecomunicaciones, etc., utilizando principalmente el sistema de Venta Directa. La venta directa tiene un volumen de negocio de 30.332 millones de euros al año en la Unión Europea.

www.avd.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.