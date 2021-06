La americana VMware, ratifica el alto nivel de la formación tecnológica española Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 17:27 h (CET) JMG Virtual Consulting, nuevamente es reconocida como VMware Partner Authorized Training Reseller. Esta empresa de capital español, que además de ser una prestigiosa consultora, ha impartido con mucho éxito, formación oficial a más de 7000 profesionales VCP VMware, una de las certificaciones más demandadas del mercado. Según José María González, CEO "Nuestra pasión por la enseñanza, es la clave y que nuestros instructores sean consultores de campo, es lo que nos distingue y lo que ganan los alumnos" Este acuerdo permite a JMG Virtual Consulting ofrecer a sus clientes cursos avanzados de formación oficial en torno a las tecnologías de virtualización y cloud computing del fabricante norteamericano, siendo a su vez uno de los mayores socios de formación, desde lo más básico a lo más avanzado de VMware, único fabricante que exige a todos los profesionales IT, asistir a un curso oficial para poder optar a la Certificación VMware Professional (VCP), que es una de las certificaciones más demandadas.

Se sabe que son muchos parámetros los que analiza VMware para evaluar a sus partners, están convencidos que una de los datos que les habrá avalado es el 46% de crecimiento en alumnos, en el año que comenzó la pandemia, 2020, lo cual demuestra que esta compañía aplica lo que enseña, la virtualización, teletrabajo, ciberseguridad, teleenseñanza, etc. no les ha pillado a medio hacer, es una compañía adelantada a su tiempo. Otro dato destacable y previo a la pandemia, es que en 2019 el 63% de los alumnos se formaron en directo online con el instructor.

Esta compañía española, con alumnos y exalumnos en más 90 países y dispone de una plataforma avanzada de formación online, que ha permitido su expansión y reconocimiento internacional, y desde luego también de forma presencial o en las instalaciones del cliente.

Los cursos oficiales VMware vSphere preparan a los profesionales profundamente, y no se requiere un nivel avanzado para optar a la certificación oficial, no solamente por el completo temario, sino que los instructores también son expertos consultores en activo y que día a día se enfrentan a retos reales, y son artífices clave en la transformación digital de tejido empresarial español y latinoamericano.

En algunos casos estos instructores son los que desarrollan el contenido para los exámenes de certificación, basándose en su experiencia real en soluciones de cloud computing y virtualización de sistemas. La totalidad de los instructores tienen décadas de experiencia y en continua formación, aportando material y práctica sobre las actualizaciones más recientes, laboratorios para la instalación, configuración y gestión de VSphere 7, incluyendo VMware ESXi 7 y VMware vCenter Server v7.

Sobre estos cursos, José María González asegura que superan con creces los estándares exigidos por el fabricante.

La certificación oficial de VMware VCP (VMware Certified Professional) ya fue señalada como una de las cinco certificaciones más demandadas en la industria IT a nivel mundial junto con AWS Certified Solutions Architect – Associate y CCNA/CCNP (Cisco Certified Network Associate/Professional).

JMG dispone de laboratorios para formar en también en Amazon AWS y OpenStack, completando una oferta de formación imprescindible, así como de consultoría, aportando experiencia en la demanda real de competencias en:

● La virtualización de sistemas con VMware vSphere

● La virtualización de la red con VMware NSX-T y OpenStack

● La virtualización del almacenamiento con VMware vSAN

● El Cloud Computing con VMware vCloud Director y Amazon AWS

● El escritorio virtual con VMware View y Amazon AWS

● Optimización de entornos virtuales en VMware y Amazon AWS.

