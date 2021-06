Menamobel propone el estilo decofresh para dar vida al salón Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 16:30 h (CET) Los materiales naturales, los acabados luminosos y los tejidos claros dotan de mayor frescor la estancia Las altas temperaturas ya están aquí y el salón con el aire acondicionado se convierte en el refugio ideal para pasar las largas tardes de verano. Sin embargo, esta estancia con los muebles y colores equivocados puede pasar factura al ánimo de la familia. Es por ello, que desde Menamobel proponer acondicionar el salón con el estilo decofresh.

Ivana González Mena, directora de Menamobel, explica que este estilo es ideal para la llegada del buen tiempo. “Es un estilo que dota de mayor luminosidad al salón, para aprovechar toda la luz que llega a la casa o, a veces, ofrecer a esa estancia la luz que le falta con muebles claros, materiales naturales, como las fibras naturales y tonalidades cálidas”.

Para dar ese toque decofresh, en ocasiones solo basta con pequeños detalles, utilizando plantas naturales, cojines con estampado tropical, elementos decorativos con motivos marineros, como cuadros o carteles, pero si los muebles se han quedado anclados en el pasado y es necesario un cambio más profundo, desde Menamobel proponen varias ideas.

Naturalmente, natural

Los elementos naturales son los grandes aliados del estilo decofresh. Si es hora de cambiar de mesa de comedor o de mesita auxiliar, las maderas claras, naturales, sin tratar darán más luz a la estancia. Por supuesto, las plantas no pueden faltan, colocar pequeñas macetas en una librería o una más grande al lado del sofá, ayudará a recordar el buen tiempo que hace fuera y traerá ese aire fresco al hogar.

Menos, es más

Es una misiva que se aplica a todo, pero en el caso de la decoración, aligerar los espacios es fundamental para lograr mayor sensación de amplitud y de luminosidad. Eliminar los muebles que se usan poco, guardar las mantitas del sofá o los cojines oscuros y cambiar las pesadas cortinas por ligeros visillos o stores contribuirá a ello.

Luz, luz y más luz

Disponer la mesa del salón en la zona más luminosa de la habitación hará que los comensales disfruten de luz natural al comer y al cenar. “Aunque parece una obviedad, nos encontramos en muchos hogares la mesa relegada a una esquina o en un segundo plano. Si disponemos de un ventanal o una terraza hay que aprovechar ese espacio para ubicar ahí nuestra zona de comedor. La agradable sensación de desayunar con los rayos del sol o disfrutar de un almuerzo con vistas, ayuda a recargar las pilas”, explica Ivana González.

Colores veraniegos

Extrapolar los colores del verano al hogar es una decisión muy acertada. Los tonos azules que recuerden al mar, los toques amarillos de los girasoles, los verdes de la naturaleza, etc. combinan a la perfección para crear un entorno fresco, armonioso y luminoso.

“El sofá o la chaiselonge suele ser el elemento principal del salón. A la hora de escoger un tejido para ellos, lo ideal es decantarse por esos colores, pero en tonalidades más cálidas. De esa forma, podremos aprovechar el mueble todo el año”, aseguran desde Menamobel.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

