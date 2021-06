Hotels VIVA apuesta por las soluciones de movilidad eléctrica de Schneider Electric en todos sus hoteles Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 16:07 h (CET) Schneider Electric y Hotels VIVA acuerdan la implementación de centrales de carga de vehículo eléctrico en los 7 hoteles de la cadena en Baleares. Gracias a la solución de Schneider Electric, Hotels VIVA dispone de un sistema con comunicación centralizada y supervisión de cargas, con una gran visibilidad sobre el consumo y control horario La cadena hotelera Hotels VIVA ha apostado por Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, para dotar a sus establecimientos de la capacidad de carga de vehículo eléctrico que el futuro eléctrico y digital requiere. La compañía instalará una central de carga doble de 22kW de la gama EVlink en cada uno de los hoteles de la cadena, todos ellos ubicados en la isla de Mallorca.

Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia a sus clientes y avanzar en sus compromisos de innovación y sostenibilidad, la cadena quería instalar en todos sus establecimientos centrales de carga de vehículo eléctrico con un requisito fundamental: que tuvieran una excelente conectividad.

La solución elegida fue la propuesta por Schneider Electric, que aporta a la cadena hotelera toda su experiencia e innovación en materia de conectividad. Así, se ha instalado una central de carga doble de EVlink Parking de Pie en cada uno de los establecimientos de la cadena. Este sistema permite la autentificación en remoto mediante supervisión o configuración local de tarjetas autorizadas con lector RFID. Gracias a su conectividad, permite gestionar mejor la energía, limitando la corriente, programando la hora de carga, balanceando la carga entre dos tomas y entre varios puntos de recarga conectándose con el sistema de gestión de cargas.

De esta manera, la cadena puede ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible, ya que el sistema les permite cargar su vehículo eléctrico utilizando la misma tarjeta RFID con la que abren sus habitaciones. Además, ahora VIVA hoteles dispone de cargas de vehículos eléctricos con comunicación centralizada, una gran visibilidad del consumo y supervisión sobre las cargas. El control horario les permite dar más potencia a los cargadores por la noche, cuando el precio de la energía es más bajo, y las centrales, al incluir un sistema de comunicación abierto, pueden integrarse con el Sistema de gestión de edificios (BMS, por sus siglas en ingl-es) de la cadena hotelera.

Especialmente interesante para Hotels VIVA resultó el sistema LMS de Schneider Electric. Se trata de un autómata y software que mide el consumo total de potencia del hotel en tiempo real mediante un medidor instalado en el circuito de cabecera del hotel, lo compara con la potencia contratada y gestiona las cargas teniendo en cuenta toda esta información, evitando así el peligro de superar la potencia contratada que supone el habilitar varias cargas de 22 KW.

La solución instalada cuenta, además, con todas las certificaciones del mercado, entre ellas IEC, EVReady, ZEReady y la etiqueta Green Premium de Schneider Electric, que garantiza el cumplimiento de las normas medioambientales más actualizadas.

“Reducir las emisiones de CO2 es imperativo, y ello pasa por apostar por la movilidad eléctrica, siendo el transporte uno de los sectores que más energía consume. Tanto Europa como España están poniendo en marcha iniciativas dirigidas en este sentido, y entre las empresas también está creciendo esta concienciación. Desde Schneider Electric, hemos puesto en valor toda nuestras experiencia y compromiso con el medio ambiente para que el futuro del transporte sea más eléctrico y sostenible”, asegura Alejandro Muro, Responsable Comercial del Segmento Hotelero en Schneider Electric.

“La eficiencia energética y la preservación del entorno natural son prioritarias para Hotels VIVA. Y lo son en un doble sentido, porque si cuidamos nuestro entorno, además de cuidar el Planeta en el que vivimos, preservamos nuestro negocio, que se fundamenta en buena parte en los entornos naturales excepcionales en los que se asientan nuestros hoteles. Por eso, conscientes de la importancia de la movilidad, hemos apostado por la eléctrica, facilitando de la mano de Schneider Electric la recarga de los vehículos de nuestros huéspedes”,ha manifestado Xavier Català, CEO de Hotels VIVA.

Hotels VIVA

Hotels VIVA es una cadena hotelera familiar, que lleva más de 20 años en el mercado, con 7 establecimientos en la isla de Mallorca, muchos de ellos galardonados por su seguridad por el Institute for Spanish Tourism Quality. Cuenta tanto con hoteles enfocados a familias, deportistas y público general, como alojamiento Adults Only, que ofrecen servicio solo para adultos. Sus establecimientos están muy adaptados a la práctica del deporte con las últimas y mejores instalaciones, piscina semiolímpica, cycling stations, centros de masaje… Además, trabajan firmemente para minimizar el impacto de sus hoteles sobre el medio ambiente. Para ello, avanzan tanto en temas energéticos como en la reducción de los plásticos de un solo uso, con alternativas ecológicas, y han implantado de forma progresiva sistemas de climatización con biomasa para todas sus piscinas, además de renovar las instalaciones buscando una mayor eficiencia energética.

La gama EVlink de Schneider Electric

La gama de cargadores EVlink de Schneider Electric, que incluye soluciones personalizadas para parkings públicos, semipúblicos y privados, permite a sus usuarios alcanzar el mayor rendimiento, gestionar el uso de la energía y reducir costes ofreciéndoles seguridad, fiabilidad, captación de datos y analíticas.

La gama puede integrarse con diferentes softwares de control de edificios (BMS, SCADA, PME, etc.) e incluye servicios de consultoría para ayudar a los clientes a elaborar estrategias, planificar, diseñar, instalar y mantener sistemas inteligentes de carga para vehículos eléctricos.

