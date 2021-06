Innovaciones tecnológicas para mejorar la logística y cadena de suministro Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 14:51 h (CET) Conectando logística, transporte y usuarios mediante tecnología. Logistics Tech Conference, el encuentro profesional de referencia sobre logística y transporte, se celebrará el 23 de junio en un formato 100% digital con ponencias, mesas de debate y casos de éxito La crisis del COVID-19 ha puesto a prueba al sector logístico. Ante un escenario con nuevos hábitos de compra y consumo y un comercio electrónico disparado, los operadores logísticos han tomado conciencia de la necesidad de acelerar su transformación tecnológica. Las compras por internet ya forman parte del día a día de muchos ciudadanos hasta ahora no usuarios. El comercio electrónico ha crecido durante 2020 casi un 40% y sigue creciendo en volumen de demanda, oferta, operaciones, categorías de productos y mercancías a gestionar. Cada vez, los esfuerzos de la logística se centran más en asegurar que los productos llegan al consumidor de la manera más efectiva, por una demanda más amplia, cambiante, impredecible y mucho más exigente.

En este contexto, se está dando lugar a un replanteamiento profundo en las operaciones de la cadena de suministro, la logística, la intralogística, la logística inversa y el transporte y, distribución de todo tipo de mercancías. El próximo Miércoles 23 de Junio, líderes empresariales y relevantes compañías, darán a conocer las últimas tendencias, las tecnologías, herramientas y soluciones adecuadas para soportar las diferentes exigencias del negocio a partir de la creación de procesos ágiles, la información basada en datos, el uso del big data, la Inteligencia Artificial, entre otras. Presentarán en el evento online “LOGISTICS TECH CONFERENCE” las tendencias y analizarán las mejores estrategias y metodologías con las tecnologías de la nueva era. Es un encuentro único 100% online, que comenzará a las 16:00h hasta las 17:45h con casos de éxito, casos de uso, panel de expertos y debates. Una cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos de la digitalización y las innovaciones tecnológicas para mejorar la logística y cadena de suministro.

Se tratarán temas sobre las estrategias de comunicación, omnicanalidad, claves del packaging, retos tecnológicos y de la transformación digital, optimización de rutas, movilidad inteligente y conectada, tendencias, entre otros.

Además, se contará con un panel de expertos sobre los Desafíos y tendencias en Logística: cómo la tecnología está cambiando el futuro del sector donde líderes de la industria compartirán sus conocimientos, así como sus experiencias y debatirán sobre los retos tecnológicos y las oportunidades de negocio, moderado por Sergio Güerri, Responsable de la Unidad de Transporte en ITENE.

