Divulgar sobre ciencia con un poco de humor es la propuesta del primer libro de 'La ciencia de Jaun'

jueves, 17 de junio de 2021, 14:54 h (CET) 'Martín, el científico' es una colección ilustrada de relatos en la que los niños y las niñas podrán acompañar a su protagonista en un sinfín de aventuras a la vez que aprenden sobre algún hecho científico El equipo del blog La ciencia de Jaun acaba de publicar un libro de divulgación científica dirigido al público más joven de la casa en el que no falta el sentido del humor.

Martín, el científico (editorial Círculo Rojo) es una propuesta audaz para acercar cuestiones científicas que están presentes en el día a día a los niños y niñas y, así, inculcar en ellos un interés temprano por las diversas ramas de la ciencia.

"La idea básica de la que partió la idea del libro fue: '¿Qué libro quiero que lean mis hijos?'.

La respuesta es un libro ameno, fácil de leer que pretende divulgar ciencia con un poco de humor.

La idea final es que los pequeños quieran imitar ese interés de Martín como cuando leen un libro de magia y quieren ser magos".

El libro recoge las aventuras de su protagonista Martín, un niño de nueve años, en quince relatos que giran en torno a un tema científico relacionado con la física, la química o la biología y narrados en un tono divertido que enganchará a los pequeños.

Martín, el científico es un libro imprescindible para leer en familia y poner en práctica los experimentos que su protagonista realiza; así, los más pequeños podrán conocer de primera mano procesos físicos como los estados de la materia, la ley de la inercia o el sistema solar. También conocerán más de cerca cómo funciona su cuerpo o cómo se alimenta una planta a través de la fotosíntesis, entre otros muchos temas.

"Compartir la ciencia desde un punto de vista escéptico en familia creo que es muy positivo en la educación de los niños y niñas. Y creo que, después, el trabajo en las aulas con las ciencias puede ser más fácil".

Los textos tan divertidos y dinámicos que ha escrito Eneko Huarte-Mendicoa, coautor del libro, y su equipo vienen acompañados de unas simpáticas ilustraciones de Martín Melogno y Daniel Naranjo, por lo que también resulta muy atractivo en cuanto a lo visual.

Una apuesta muy original y necesaria, pues nace con el espíritu de crear referentes y que los más jóvenes valoren cuanto antes que el conocimiento científico es uno de los bienes más preciados que tiene la sociedad.

El atractivo de Martín, el científico viene avalado por la buena respuesta que los niños y niñas están teniendo hacia él, que están encantados tanto con las aventuras como con los chistes y bromas que encuentran en el libro:

"Pero además otros niños y niñas que lo han leído están teniendo muy buenas respuestas. No solo de los niños, sino de sus padres que comentan que sus hijos han tenido una acogida muy positiva al libro. Como ejemplo siempre suelen poner alguno de los pequeños chistes de la historia: 'este chiste de fotosíntesis (por ejemplo) les hizo mucha gracia y lo repiten a menudo'".

Todas las familias deberían hacerse con un ejemplar de Martín, el científico, una herramienta imprescindible para despertar en los menores la curiosidad por la ciencia desde edades tempranas.

Un libro muy ameno que entretiene a los más jóvenes que pasarán las tardes leyendo y jugando a ser científicos.

Martín el científico está ya disponible en las librerías online, para llevar conocimiento y diversión a todas las casas.

