DFG apuesta por seguir creciendo como almacén farmacéutico líder en Gipuzkoa y Euskadi

jueves, 17 de junio de 2021, 14:23 h (CET) Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) ha celebrado ayer su Junta General de Accionistas donde se aprobaron las cuentas de 2020 y el nuevo Plan Estratégico 2021-2023 El resultado económico de 2020 ha sido positivo, aumentando un 6,48% a pesar de las dificultades del ejercicio.

Las ventas en Farmacia alcanzan los 155,4 M de euros, que suponen un incremento del 2,75%.

La cuota de mercado en Gipuzkoa se sitúa en el 85,21%

El patrimonio neto de la sociedad asciende a 23,7 M de euros.

El sector farmacéutico mantiene su fuerte proceso de cambio impulsando por la digitalización y las nuevas necesidades.

El presidente de DFG, Fernando Echeveste, y el Director General, Juan Piera, junto con todo el Consejo de Administración de Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa presentaron ayer en Junta General de Accionistas la situación y balance de la distribuidora tras un año muy complicado para el sector farmacéutico por la pandemia. Con todo, el presidente afirmó que “DFG ha podido cumplir los objetivos marcados en el Plan de Gestión, aprobando un nuevo Plan Estratégico y comenzado con la construcción de un nuevo almacén que permita seguir ofreciendo un servicio de calidad a las oficinas de farmacia de Euskadi”.

Debido a la situación que vivimos la Junta General se celebró de forma presencial y telemática para facilitar asistencias y cumplir con las exigencias de seguridad Covid, y asistieron a la misma medio centenar de socios.

En primer lugar se agradeció a todos los sanitarios en general y en especial a los farmacéuticos su gran labor desde que estalló la pandemia en marzo de 2020, destacando su función como el profesional sanitario más accesible para la ciudadanía. También se dedicaron palabras de agradecimiento a los profesionales de DFG, “tanto en almacenes como a nuestros transportistas, que tuvieron que redoblar sus esfuerzos en largas jornadas para abastecer a las farmacias en aquellos momentos tan duros con las calles vacías y el miedo al contagio por Covid, jugándose su salud y su vida todos porque las medidas de protección eran escasas y el alcance y medio de transmisión del virus no eran conocidos al inicio de la pandemia”.

El modelo único de DFG

En su informe, el presidente de DFG, Fernando Echeveste, comenzó agradeciendo a todo el Consejo de Administración integrado por Lourdes Iruretagoyena, Lourdes Iztueta, Enrique Rodríguez, Miriam Peña, Diego Sarasqueta y María Echeveste su apoyo y esfuerzo durante todo este duro e intenso año.

Además, el presidente de DFG, defendió las ventajas de “nuestro modelo de distribución solidario de gama completa y situando a la farmacia en el centro de nuestra estrategia”. Reconoció que “la situación de la farmacia está cada vez más complicada”, al tiempo que quiso destacar que “la pandemia y la actual crisis sanitaria han puesto el foco a las profesiones sanitarias y estamos ante una oportunidad histórica para reivindicar la labor sanitaria de la farmacia comunitaria”. Aunque reconoció que de momento “no estamos recibiendo respuestas positivas”.

En palabras del presidente de DFG, “lamentablemente no se ha podido desarrollar todo lo que las farmacias pueden hacer por los pacientes y por la sociedad, y muchas veces los medios se han fijado más en la anécdota del precio de las mascarillas que en la gran labor realizada por los farmacéuticos como primer eslabón sanitario”.

“Las consecuencias que se deriven de la gestión de esta pandemia y de cómo sale la farmacia comunitaria, dependerá gran parte de nuestro futuro” afirmó Fernando Echeveste.

DFG distribuyó en 2020 más de 17 millones de envases de medicamentos, con una cuota de mercado en la distribución farmacéutica que alcanza el 85,21% en Gipuzkoa, 6,44% en Bizkaia y 1,20% en Navarra. Integrada en Unnefar, situada en tercera posición del ranking nacional de distribuidoras farmacéuticas con un 12,14% de mercado. DFG ha asumido la presidencia de Unnefar como central de compras y servicios desde enero de 2020. En este sentido, Echeveste destacó que “lideramos un proyecto aglutinador, en el que quepa todo el sector y pueda ser la puerta de entrada del consumidor y del paciente ON LINE a la farmacia”.

Ante la COVID19

En su informe, el presidente de DFG, Fernando Echeveste, explicó la gestión que desde DFG se ha realizado ante la crisis sanitaria por la covid19. “Realizamos una fortísima inversión en stock y un plan de choque con los principales laboratorios y a día de hoy tenemos precios competitivos desde las primeras unidades, lo que permite a las farmacias comprar a precios competitivos sin tener que adquirir grandes cantidades. Además reforzamos el personal de almacén y chóferes, manteniendo desde el principio el número de servicios para llegar a todas las farmacias de Gipuzkoa y pusimos en marcha un plan de ayuda financiera a la farmacia”, para que ninguna farmacia se quedara atrás por la crisis.

Echeveste ha destacado el clima de colaboración con instituciones y Gobierno Vasco para la mejor gestión de la crisis y, en especial, quiso poner en valor el trabajo conjunto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa, liderando juntos todo este proceso durante la crisis, lo que en su opinión “ha permitido dar a conocer nuestra gran labor logística y técnica en Osakidetza y en el Departamento de Salud”. Muestra de ello recordó que “participamos en el reparto de las vacunas de la gripe a los ambulatorios y posteriormente nos han adjudicado el almacenaje, custodia y reparto en exclusiva para todo el País Vasco de las vacunas contra la covid 19. Hasta el mes de mayo de este año hemos repartido 1.438.084 vacunas”.

TOTAL VACUNAS PFIZER: 1.035.259,00

TOTAL VACUNAS ASTRA: 249.895,00

TOTAL VACUNAS JANSSEN: 43.500,00

TOTAL VACUNAS MODERNA: 109.430,00

TOTAL VACUNAS: 1.438.084,00

Informe económico

“El resultado económico ha sido positivo” declaró Fernando Echeveste, quien manifestó que se ha crecido un 6,48%, a pesar de las dificultades del ejercicio y los gastos extraordinarios por los ajustes derivados de la Covid19. Las ventas en farmacia alcanzaron los 155,4 M de euros, lo que supone un incremento del 2,75% respecto al ejercicio anterior, frente a una caída del mercado del 0,49%. Echeveste dio a conocer el patrimonio neto de la sociedad que asciende a 23,7 M de euros.

Como conclusión, el presidente de DFG recordó que “abordamos un proyecto capital para DFG como es la construcción del nuevo almacén, con una gran situación financiera y una cuenta de resultados estable y saneada”.

Un almacén referente en Europa

El proyecto de ejecución prevé construir un pabellón de 10.200m2 y 12 metros de altura; con planta sótano, planta baja y planta primera. De ellos, 5.300m2 serán para la zona industrial (entradas, almacén, expediciones); 3.100m2 de zona administrativa (oficinas, recepción, sala de juntas y formación de farmacéuticos) y un parking en el sótano. El diseño inicial permite un incremento del 40% respecto de la producción actual de Igara y Lanbarren.

Por último, en la presentación del informe de gestión por parte del Director General de DFG, Juan Piera, destacó que “el nivel de servicio a la farmacia ha mejorado notablemente en 2020, llegando a alcanzar los mejores ratios de los últimos años, tanto en facturación como en volumen de unidades servidas”.

Piera destacó como seña de identidad de DFG su “cercanía al farmacéutico” y concluyó agradeciendo a todos los farmacéuticos y farmacéuticas su confianza y fidelidad al proyecto de DFG”.

Plan Estratégico 2021-2023

Como colofón a la Junta General de 2020 se presentó el nuevo Plan Estratégico 2021-2023, que contempla seguir creciendo, mejorar el servicio y la calidad, innovar y adelantarse al futuro con nuevas herramientas para ser más competitivos, y dotándose para ello de los instrumentos y recursos necesarios como el nuevo almacén Esku22, la ampliación del liderazgo comercial en el País Vasco, su proyecto DFG Innova, la transformación cultural y el refuerzo de su posicionamiento sectorial.

En su despedida, Fernando Echeveste destacó que “desde el Consejo pensamos que nuestro futuro pasa por seguir siendo independientes, vuestro almacén cercano, para ayudar y defender los intereses de la farmacia de aquí, de Gipuzkoa, de Bizkaia y de todo Euskadi”.

