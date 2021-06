Los datos de uso se incorporan al diseño de espacios de trabajo saludables y funcionales

Para facilitar la adopción de estas mejoras llega Gaia by Actiu, una plataforma inteligente que permite medir en tiempo real estos parámetros, ofreciendo una información precisa y objetiva La pandemia de la Covid-19 no sólo ha cambiado las formas de trabajar, también el concepto del espacio que se usa para ello. Cuestiones como la calidad del aire, la temperatura, la iluminación, el ruido, la distancia, los materiales, etc. definen un nuevo ecosistema orientado a la salud y el bienestar de los usuarios en base a unos indicadores objetivos que miden estos parámetros y aseguran que los espacios sean saludables.



Así, en el último año, estrategias de diseño habituales de los espacios sanitarios se han ido aplicando en los espacios de trabajo y de ocio para adaptarlos a los requisitos de higiene, seguridad y distancia social, y a los nuevos usos de las personas que los utilizan.



En un momento en el que muchas personas están planificando el regreso a la oficina y con el inicio del verano y de las vacaciones, empresas y hoteles buscan en el diseño la solución que les permita cuidar de sus usuarios y ofrecerles un entorno que transmita bienestar y funcionalidad a la vez que rentabilidad en todos sus metros cuadrados.



Evidence Based Design

En este cambio de modelo, la última tendencia en diseño de espacios e interiorismo es el concepto del ‘Evidence-Based-Design’. Un método que combina análisis cualitativo y cuantitativo para determinar qué espacios son relevantes, en qué medida y qué esperan las personas que van a hacer uso de ellos. Analizando así el uso de un entorno, el movimiento de las personas, sus expectativas y necesidades, pueden determinarse las áreas imprescindibles y el equipamiento que éstas requieren.



Soluciones para cada espacio y tipo de trabajo

Actiu lleva años estudiando el funcionamiento de los espacios en el marco de su filosofía Cool Working by Actiu, que supone un proceso de análisis, asesoramiento y acompañamiento que identifica las necesidades de cada empresa y ofrece la solución más óptima teniendo en cuenta el espacio, el estilo de trabajo que se desarrolla en él, la estética y por supuesto, la funcionalidad del producto que se va a implantar.



“Un espacio de trabajo bien diseñado - explica Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu- tiene en cuenta todos los elementos que facilitan el día a día de los empleados: en las zonas donde pasan más tiempo, quién interactúa con quién, qué equipos deberían estar mejor conectados y qué tipo de entornos requieren en su día a día. Si a través de la tecnología disponemos también de información precisa y objetiva, podremos seguir ofreciendo a través de diseño un espacio que cumpla con todas las necesidades cambiantes del equipo".



Esos principios, orientados al bienestar de las personas, se están implantando cada vez más en el entorno hospitality, gracias a la aportación de los diseñadores y de los fabricantes de mobiliario que crean soluciones confortables y transversales, capaces de ser utilizadas en usos diversos.



Diseño de espacios saludables a partir de datos de uso

La clave es poner el foco en el impacto físico, psicológico y social que un determinado espacio tiene en las personas que lo utilizan durante un determinado espacio de tiempo, ya sea continuado o esporádico. Y en este sentido, además de datos cualitativos, cada vez es más importante aplicar datos cuantitativos para mejorar el bienestar de las instalaciones.



Para facilitar la adopción de estas mejoras y asegurar su eficacia llega Gaia by Actiu, una plataforma inteligente que permite medir en tiempo real parámetros como la temperatura, la humedad, el ruido, la luz, la presencia y densidad de usuarios, la calidad del aire o las partículas en suspensión PM 2,5 y PM 10. Una información precisa y objetiva, basada en datos de uso, que aporta el conocimiento necesario para asegurar el éxito en la toma de decisiones a la hora de diseñar espacios.



Gaia by Actiu, añade también el conocimiento y experiencia adquiridos por Actiu en sus procesos de certificación Leed y Well Platino, claves para identificar qué necesitan las empresas, y aportando una herramientas técnicas que, unidas al proceso de acompañamiento Cool Working by Actiu, les permitan lograr entornos eficientes y motivadores en pro del bienestar de sus usuarios.