Saint Philip’s British School: cursos de idiomas online

miércoles, 16 de junio de 2021, 14:27 h (CET) Todo el mundo puede aprender inglés actualmente gracias a Saint Philip’s Academia de Idiomas que, más que una escuela de idiomas, es un centro académico reconocido y gestionado por la dirección del Colegio Británico junto al director de este centro de estudios, David Doyle. Esta academia ofrece tanto cursos de idiomas online como cursos intensivos de Trinity y Cambridge con docentes nativos titulados e impartidos en grupos pequeños. Asimismo, la escuela es un centro oficial examinador de Cambridge y el único centro PLATINUM de Cambridge en las provincias de Granada y Jaén, y en la ciudad de Linares.

El método Saint Philip’s Saint Philip’s Academia de Idiomas brinda cursos de idiomas online e intensivos con profesores nativos licenciados e impartidos en grupos reducidos. La metodología de enseñanza que usa este centro de estudios asegura un aprendizaje divertido para los niños y jóvenes y clases adaptadas para los adultos con diferentes horarios de trabajo. Estas clases son una nueva manera de lograr una mejora en el idioma al ritmo de cada persona. En ellas, los profesores orientan el contenido de la lección hacia un tema de actualidad, iniciativa que ayuda al alumno a conocer el vocabulario relacionado con el tema y sobre todo enfoca su metodología de clase a una correcta comunicación por parte del alumno. Además, durante las clases de los más pequeños utilizan el programa Class Dojo que consiste en otorgar puntos para motivar a los estudiantes al logro de los objetivos. Estos puntos se acumulan para ganar premios que se dan una vez al mes y cada tres meses se le otorga un trofeo al mejor estudiante. Adicionalmente, a través de una cámara dentro del aula que enfoca a pantallas digitales imparten clases online a estudiantes que prefieren hacerlo desde sus hogares o a personas que no viven en Linares.

Enseñanza en tiempos de COVID-19 Saint Philip’s Academy ha implementado un equipo de enfermeros para cumplir todos los protocolos a la perfección. En caso de haber un positivo, la academia continúa dando clases a estudiantes por internet para que no se pierdan sus clases. Además, para contar con la máxima seguridad, utiliza menos del 50% de su capacidad con un total de nueve alumnos máximo por clases. Los grupos de alumnos van desde los tres años hasta adultos, las clases son de tres horas semanales, de lunes a viernes.

