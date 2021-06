ABG IP se consolida entre los diez mejores despachos de patentes de Europa, según Financial Times Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 12:50 h (CET) El prestigioso diario británico Financial Times ha seleccionado a ABG Intellectual Property entre los diez mejores despachos de patentes de Europa por segundo año consecutivo. En la edición para 2021 del informe "Europe’s Leading Patent Law Firms", además, ABG IP escala dos posiciones con respecto al año anterior y se sitúa en el séptimo lugar del ranking La agencia especializada en propiedad industrial e intelectual ABG Intellectual Property ha sido elegida por el prestigioso diario de información económica Financial Times entre los diez mejores despachos de patentes de Europa. Es el tercer año consecutivo en el que la firma aparece en ese ranking, en el que año a año va escalando posiciones hasta situarse en la séptima posición en el informe "Europe’s Leading Patent Law Firms 2021" que se ha hecho público hoy en la edición digital del periódico.

Para elaborar el ranking, Financial Times lleva a cabo una rigurosa investigación con la colaboración de la empresa alemana Statista. La metodología se basa en las recomendaciones de clientes y agentes de patentes que pueden tanto mencionar firmas en general como destacar agencias diferentes para cada una de las seis especialidades en las que se divide el estudio. Las 168 agencias de propiedad industrial e intelectual que, como ABG IP, han sido seleccionadas no se postulan, sino que su inclusión se realiza en base a esas recomendaciones independientes. Según informan los autores, entre el 8 de febrero y el 19 de marzo de 2021 recibieron un total de 3200 formularios completados y descartaron las auto-recomendaciones.

En cada uno de los seis sectores innovadores en los que se divide el informe, además, los despachos de patentes pueden obtener calificación de oro, plata o bronce. ABG IP ha sido distinguido en todos ellos, y ha obtenido oro en las áreas de química y farmacia y en biotecnología y alimentación. En materiales y nanotecnología, IT y software, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica, el despacho ha obtenido la calificación plata.

La clasificación de ABG IP entre las diez mejores firmas de patentes de Europa con menciones en todas las especialidades implica, por tanto, no sólo un reconocimiento a la agencia en su conjunto, sino a los equipos que trabajan protegiendo la innovación en las diferentes áreas de la industria. La agencia, fundada en 2003, cuenta entre sus filas con 17 doctores, 15 agentes europeos de patente, tres antiguos examinadores de la Oficina Europea de Patentes, una antigua examinadora de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y seis agentes españoles de la propiedad industrial.

El compromiso de la compañía con la calidad del servicio al cliente y el excelente perfil técnico y legal de sus profesionales la han convertido en un referente a escala internacional dentro del sector, como certifica este nuevo reconocimiento por parte del diario económico más importante del mundo. De hecho, ABG IP fue el único despacho de patentes de España que Financial Times incluyó en su “Europe’s Leading Patent Law Firms” en 2019. La edición de 2021 que acaba de publicarse online está disponible pinchando aquí y el próximo jueves 24 de junio se podrá adquirir en los kioscos.

