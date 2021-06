Grupo Best, el sistema de franquicias del sector inmobiliario y publicitario que no para de crecer Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de junio de 2021, 15:45 h (CET) Las franquicias son una alternativa a la hora de emprender un negocio exitoso y en un sector en auge. A día de hoy, hay un grupo que destaca por encima de los demás en el sector de las franquicias inmobiliarias y financieras en España: Grupo Best. Tras sus más de 30 años de experiencia en el ámbito, Best sigue siendo la única empresa franquiciadora que garantiza las prestaciones y condiciones que ofrece a sus franquiciados ante un notario.

El equipo de profesionales que forma Grupo Best está altamente capacitado para gestionar de la manera más eficaz posible inmuebles, publicidad, financiación, digitalización, formación y asistencia.

Las mejores condiciones del mercado inmobiliario, financiero y publicitario En el ámbito inmobiliario, Grupo Best cuenta con miles de inmuebles en alquiler y en venta que pertenecen a más de 70 bancos, financieras, fondos, promotores y particulares. El sistema de franquicias cuenta con una cartera nacional compartida de más de 400.000 inmuebles y con la mayor cartera de inmuebles compartida en más de 63 países.

En cuanto a la gestión de la publicidad, Grupo Best se encarga de generar un gran volumen de leads mediante publicidad gratuita de los inmuebles en los mejores portales inmobiliarios, posicionamiento SEM y SEO en Google y redes sociales, y más de 100 portales inmobiliarios y 1.000 páginas web de ámbito nacional e internacional con publicidad gratuita o a cargo de la central

El Grupo Best consigue las mejores condiciones del mercado en términos de financiación, con una financiación de hasta el 110% para la compra de viviendas y una negociación constante de acuerdos financieros de grupo.

El crecimiento incesable del grupo: 154 franquicias repartidas por 50 provincias españolas La digitalización es otro de los elementos clave para la empresa franquiciadora, por ello cuenta con la tecnología más avanzada del sector, un ejemplo de ello es el CRM inmobiliario, número 1 en el sector, que permite generar un gran número de leads y ahorra tiempo y trabajo. Para todos los agentes que formen parte de Grupo Best, la formación es ilimitada y gratuita, ya que la central encuentra fundamental que el equipo de profesionales de las franquicias esté altamente capacitado para ayudar al cliente.

No son solo los clientes de Grupo Best quienes avalan su profesionalidad y gran servicio, la empresa franquiciadora también ha sido premiada con importantes reconocimientos recientemente. El grupo fue galardonado con el premio a Mejor Franquicia Inmobiliaria 2021 en el evento Premios Vivienda y Excelencia Empresarial organizado por el Diario La Razón.

La expansión de Best no para, el grupo ya cuenta con un total de 154 franquicias repartidas por 50 provincias del estado español. Para aquellas personas que estén interesadas en montar una franquicia, encontrarán toda la información necesaria en la página web del Grupo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.