GENECAST inicia una investigación clínica sobre el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón con el Samsung Medical Center

jueves, 17 de junio de 2021, 11:15 h (CET) ¿Será posible administrar inhibidores del EGFR a pacientes con carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) en estadio temprano? Se ha confirmado la posibilidad real del uso comercial de biopsias líquidas para pacientes con CPNM en estadio 1B-3A El 14 de junio, GENECAST (director ejecutivo: SeungChan Baek), empresa especializada en diagnóstico del cáncer basado en biopsias líquidas, anunció que iniciará un estudio clínico para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM). El equipo estará dirigido por el profesor Jhingook Kim, de la División de Cirugía Pulmonar y Esofágica del Departamento de Cirugía Torácica del Samsung Medical Center.

En este estudio se evalúa si los resultados de las pruebas de EGFR basadas en biopsias líquidas con la tecnología ADPS de GENECAST pueden representar los resultados de las pruebas de EGFR en el ADN del tejido tumoral. Este estudio es especialmente importante para identificar los efectos clínicos de las biopsias líquidas en la detección precoz del cáncer, dado que se trata de pacientes con cáncer en estadio temprano, en los estadios clínicos de 1B a 3A.

Hasta la fecha, los efectos clínicos de las biopsias líquidas aplicadas a los pacientes con cáncer de pulmón se han investigado principalmente centrándose en el cáncer de pulmón propagado sistémicamente a través de la sangre. En otras palabras, cáncer de pulmón que contiene una parte de varias células tumorales en la sangre. Por otro lado, se ha investigado poco sobre la capacidad de detectar mutaciones del gen EGFR antes de la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón que es resecable debido a la ausencia de lesiones diseminadas a través de la sangre. Esto se debe a que llevar a cabo esta investigación es considerablemente difícil.

En los últimos años, se ha debatido activamente en todo el mundo la posibilidad de investigar la administración prequirúrgica de inhibidores del EGFR para el cáncer de pulmón resecable en estadio temprano. Esto se debe a que se espera que la administración prequirúrgica de inhibidores del EGFR no solo permita realizar cirugías al bloquear la propagación de los tumores en estadios tempranos y reducir el tamaño de los mismos, sino que también aumente la tasa de supervivencia real de los pacientes. Además, es más fácil administrar medicamentos antes de la cirugía. El uso de los inhibidores del EGFR debe ir precedido del diagnóstico de las mutaciones del gen EGFR, pero las biopsias tradicionales a menudo implican altos riesgos o resultan imposibles de realizar debido a la naturaleza de los lugares donde se encuentra el cáncer de pulmón.

Si los efectos clínicos de las biopsias líquidas con la tecnología ADPS demuestran que este método de diagnóstico puede detectar el CPNM en estadio temprano, se espera un aumento de los esfuerzos por desarrollar una investigación más activa sobre la administración de inhibidores del EGFR en estos pacientes con cáncer en estadio temprano.

Según el doctor Byungchul Lee, director técnico de GENECAST: "Con la reciente aprobación del osimertinib como terapia adyuvante para el CPNM en estadio temprano por parte de la FDA, se está volviendo a dar importancia al diagnóstico precoz de este cáncer mediante biopsias líquidas. Si las biopsias líquidas pueden diagnosticar el cáncer de pulmón metastásico y, además, el cáncer de pulmón en estadio temprano operable, es probable que mejoren las tasas de supervivencia de los pacientes con CPNM".

El profesor Jhingook Kim, especialista en cáncer de pulmón del Departamento de Cirugía Torácica del Samsung Medical Center, ha expresado sus expectativas con respecto a este estudio: "El estudio es muy significativo en cuanto a la identificación de los efectos de las biopsias líquidas en los pacientes con cáncer en estadio temprano que se plantean una cirugía resectiva para alcanzar una recuperación completa, pero no en los pacientes con metástasis sistémicas. En función de los resultados del estudio, es probable que se realicen estudios de seguimiento sobre diversos temas, como el uso de biopsias líquidas en el diagnóstico precoz del cáncer".

GENECAST es una empresa especializada en diagnóstico del cáncer basado en biopsias líquidas que analizan los genes del cáncer. Esta empresa ha logrado una sensibilidad de detección real del 0,01 % y la más alta sensibilidad del 0,0001 % gracias a su propia tecnología original, denominada Allele-Discriminating Priming System (ADPS, Sistema de cebado de discriminación de alelos). La ADPS es una tecnología basada en la PCR cuantitativa que proporciona pruebas más sencillas y rápidas que otros métodos de diagnóstico basados en biopsias líquidas. Permite el análisis de los genes cancerígenos en pacientes con cáncer en estadio 1 al conseguir la mayor sensibilidad de detección disponible en la actualidad. GENECAST opera en una serie de ámbitos que incluyen la medicina de precisión, la comercialización de pruebas desarrolladas en laboratorio (LDT) y las pruebas diagnósticas con fines terapéuticos basadas en la tecnología ADPS, y se dedica al desarrollo de nuevas tecnologías que puedan realizar diagnósticos precoces según el tipo de cáncer. Puede encontrar más información en www.igenecast.com.

