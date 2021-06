El Sonosite PX revoluciona el mercado de la ecografía en 8 meses Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 10:51 h (CET) El 30 de septiembre de 2020 llegó el primer Sonosite PX a España, desde entonces este ecógrafo híbrido ha disfrutado de una gran acogida y visto incrementar su popularidad, llegando a instalarse 100 ecógrafos en España en menos de 8 meses. Endovascular Medica Canarias adquirió el Sonosite PX número 100 el pasado 27 de mayo. El rotundo éxito de este ecógrafo reside en que desde el primer momento ha demostrado sus características únicas, su adaptación a las necesidades reales y su gran claridad de imagen Las exigencias actuales han provocado que las necesidades de los profesionales de la sanidad hayan evolucionado. Se han repetido las escenas críticas de hospitales saturados, sin tiempo para formar al personal correctamente y con el imperativo de proteger a los profesionales sanitarios de posibles contagios. Por ello se han demandado equipos fáciles de utilizar, con una curva de aprendizaje corta y que permitan asegurar una desinfección completa. Fujifilm Sonosite siempre ha apostado por estas características en todos sus ecógrafos POCUS y el Sonosite PX las ha llevado a un nivel superior con su sencilla interfaz con ajustes automáticos, más de 150 tutoriales de técnicas ecográficas incorporados en el equipo y un teclado totalmente sellado con grado de protección IP22 contra líquidos para evitar la entrada de patógenos y facilitar su limpieza. Por ello se ha convertido en el ecógrafo en el que han confiado los profesionales de la sanidad cuando más lo han necesitado.

“Se han dedicado muchos esfuerzos para cuidar cada pequeño detalle tanto del carro de transporte, que con su formato híbrido se adapta a las salas abarrotadas del punto de atención, como para obtener la mejor claridad de imagen con un panel de control intuitivo, todo ello para facilitar el trabajo de los profesionales y que sólo tengan que preocuparse de sus pacientes. Su gran popularidad en España se la debemos a todos los clientes satisfechos que han probado este equipo”, aclara Fernando Martín Sánchez, Responsable de Marketing en Fujifilm Sonosite Ibérica.

"Los equipos de Fujifilm Sonosite están fabricados para durar y responder, además no sorprenden con gastos de mantenimiento o servicios inesperados y su garantía de 5 años nos aporta la seguridad que necesitamos. Nos decidimos por el Sonosite PX por su innovación y su potencial", comentó Francisco Copano Jurado, Director Comercial de Endovascular Médica Canarias, durante la entrega de su nuevo Sonosite PX en sus instalaciones, que servirá para promover una mejor atención a los pacientes en las Islas Canarias.

Felipe Fresneda, Country Manager de Fujifilm Sonosite Ibérica afirma: "El usuario de ecografía en el Punto de Atención cada vez es más experto, por lo que conoce mejor sus necesidades, al tiempo que demanda una claridad de imagen superior que le permita no solo diagnosticar con mayor confianza, sino también facilitar el acceso a nuevos usuarios. El Sonosite PX se ha diseñado escuchando a sus clientes y esto lo ha convertido en el lanzamiento más exitoso de Fujifilm Sonosite Ibérica”.

Sonosite PX pertenece a la última generación de equipos POCUS. Cuenta con la claridad de imagen más avanzada de Fujifilm Sonosite para una visualización precisa, una nueva familia de transductores, una interfaz optimizada que mejora el flujo de trabajo y un innovador formato adaptable, que se puede utilizar tanto en posición horizontal como vertical en función de las necesidades de cada momento.

Acerca de Fujifilm SonoSite

Fujifilm SonoSite, Inc. es pionero y líder a nivel mundial de la ecografía a pie de cama y en el punto de atención. Asimismo, es líder en el sector de la tecnología de micro-ultrasonido de ultra alta frecuencia. La compañía, cuya sede central se encuentra en las proximidades de Seattle, cuenta con una red de distribución mundial presente en más de 100 países. Los equipos portátiles y compactos de SonoSite están extendiendo el uso de la ecografía en todas las especialidades médicas, al llevar de manera rentable la ecografía de alto rendimiento al punto de atención del paciente.

