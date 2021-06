Bilderberg: La peor pandemia (I)

Comprendo que hablar de la actual pandemia, del Covid-19, resulta ya cansino. Pero, por desgracia se seguirá hablando de ella durante mucho tiempo aún. Y tanto más, hasta que quede claro si “nació” en los animales (los murciélagos, según los epidemiólogos, tienen las más altas posibilidades por la gran cantidad de virus que estos mamíferos placentarios almacenan..., suponiendo ese su nacimiento) o, por el contrario, el virus es producto salido de un laboratorio, como hay ya más de un científico, que, cuando menos, albergan serias dudas de que no haya sido así. Sobre esas dudas del “nacimiento” del virus recomiendo que lean el siguiente artículo: https://elpais.com/tecnologia/ 2021-06-05/los-detectives-de- internet-que-han-sembrado- dudas-sobre-el-origen-de-la- pandemia.html

Yo no lo voy a discutir, pues no quiero ser tachado de antinaturalista, pero recuerdo como el famoso viñetita El Roto, cuando se inició la pandemia, pintó un investigador en un laboratorio intentando coger una bacteria que se escapaba, lo cual explica, irónicamente, la razón de los escépticos sobre la procedencia del virus. En cualquier caso, sea como fuere, con ser una de las peores pandemias que ha sufrido la humanidad, no va a conseguir que se tenga que calificar como la peor de la historia, pues ya hubo otras que causaron mayor número de muertes, siempre suponiendo que ésta -como parece ser que va a ocurrir- sea pronto controlada. No obstante, si es cierto que el maldito Covid-19 se va a llevar por delante un número muy elevado de seres humanos, sobre todo, mayores de 80 años. Y eso, aunque resulte vomitivo decirlo, significa que también va a aligerar los presupuestos de más de un país con respecto al pago de pensiones; que, dicho sea de paso, trae de cabeza a más de un Gobierno, incluidos, cómo no, los de España, Italia, Francia, la mayoría de la UE, USA, Japón y un largo etc., por aquello de la baja natalidad que, incluso, los chinos (unos ¡1.400 millones de personas!) están tratando de que aumente “autorizando” tener un hijo más. De ahí, que servidor quiera hablar del “Club Bilderberg” asociándolo a la pandemia. Sin, por supuesto, que ello signifique que piense –dándolo por hecho- que este “Club” de los más ricos y poderosos esté detrás de la creación de un virus artificial para “aligerar” los pagos de las pensiones. Pero, conociendo el percal…, no habría que fiarse en absoluto de que se pueda “maquinar” virológicamente para alcanzar los objetivos de eso que llaman “el Nuevo Orden Mundial”, que, es fácil comprender, no trata sino de que se reduzca el hambre en el mundo sin tener que aportar nada de sus inmensas fortunas para lograrlo, entre otras muchas más acciones para seguir enriqueciéndose a costa del trabajo y el sudor de la mayor parte de la sociedad. Dicho en plata: reduciendo su población “artificialmente” y dejando sólo a los que son productivos y pueden rendir…, evidentemente, esclavizados, faltaría más. Pero, para que los lectores lo entiendan mejor, y sepan de qué van los “pájaros” que forman esa “familia” (dividiendo el escrito en dos partes para no agobiar demasiado), voy a exponer algunas consideraciones sobre el Ébola (el otro virus que está ahí), unas frases célebres sobre el “Club Bilderberg” que, posiblemente, no sean muy conocidas y que hacen referencia a sus postulados en contra de la libertad, la justicia y la verdad, y las siete teorías de la conspiración más populares de la actualidad, todas basadas en los acontecimientos de los últimos años; sin que, por favor, nadie me pregunte de donde las he sacado, pues ni yo mismo lo recuerdo, pero, desde luego, con toda seguridad, no ha sido de ningún medio de desinformación, ya que, todos esos “soldados” son de su “ejército”. Al parecer, el famoso “Club Bilderberg” tiene a 75 personas como miembros fijos, entre los que, presumiblemente, se encuentra la Sra. Ana Patricia Botín presidenta del Banco Santander con un alto cargo en el “Club” (y, posiblemente, D. Felipe González Márquez), pero sus cabezas más visibles, son (salvo que alguno de ellos haya fallecido y haya sido sustituido, que no lo sé): Lord Jacob de Rothschild, His Son Nathaniel, Baron John de Rothschild, Sir Evelyn de Rothschild, David Rockefeller, Nathan Warburg, Henry Kissinger, George Soros, Paul Volcker, Larry Summers, Lloyd Blankfein y Ben Shalom. Estos hombres, junto a los demás miembros del “Club”, gobiernan el mundo en la sombra. Y podría ser que sean los responsables de los virus del Ébola y del Covid-19, aunque eso resulte demasiado perverso para poderlo digerir. Sí, en cambio, hay pocas dudas de que tengan una gran parte de responsabilidad en el virus de la pobreza y las hambrunas (el resto es de los gobiernos títeres que ellos manejan, que, evidentemente, son la mayoría del mundo civilizado), pues, sabido es, se llevan por delante cada año muchos miles de seres humanos junto a las guerras inventadas para el tráfico de armas, amén de sus conocidas elusiones fiscales para aumentar sin límite sus inmensas fortunas con las que “comprar” voluntades y sumisión incondicional para llevar a cabo sus rapiñas sin los más mínimos inconvenientes, que luego traen la antedicha indigencia necesaria para mantener sus servidumbres. Veamos -de forma resumida- como ejemplo de lo dicho sobre Bilderberg, “las cinco grandes mentiras sobre el Ébola” de este misterioso (es un decir) “Club”: 1- Una de las razones es para adueñarse sutilmente de los bienes naturales de los países afectados por el Ébola, especialmente el petróleo, ya que en el año 2012 se descubrió enormes yacimientos de petróleo justamente en las costas de Liberia y Sierra Leona y la gente del “Club Bilderberg”no pudieron resistirse a su enfermedad crónica, la enfermedad de la avaricia, la codicia y la ambición: ¿Casualidad? Va a ser que NO. 2- Otra razón de este asunto es para conseguir generar confusión y miedo entre la población, creando el problema y después hacerse pasar como héroes al ofrecer la solución. De esta manera, asegurarse que la población este entretenida y dejen hablar de sus golferías corruptas,para poder gobernarlos más fácilmente como si de ignorantes borregos se trataran. 3- Otra más es para conseguir vender estupendamente las medicinas desde sus grandes farmacéuticas, medicinas que en lugar de curar en su mayoría más bien crean adicción, y de esta manera conseguir que las enfermedades se hagan crónicas de por vida, para asegurarse que un buen número de clientes (los que no hayan perecido de la enfermedad) sigan comprando las medicinas “Bilderberg”. Resumiendo, curar no se ajusta ni de cerca a los intereses económicos ni a la intención de la gente del “Club Bilderberg”.

“La gente del “Club Bilderberg” son los que crearon el Ébola, el Sida, Gri pe Aviar, etc., etc. como armas biológicas virales, para vender y vender sus productos farmacéuticos, como Falsas Banderas, etc.” (Las comillas son mías, por aquello de la duda). 4- Otra razón la podemos ver con claridad, cuando vergonzosamente podemos observar claramente en estos días (ya pasados) como Obama (la marioneta más importante del “Club Bilderberg”) sale en todos los medios de comunicación, como si de un muchachito charlatán vendedor se tratara, o como un instigador recaudador con el látigo del miedo amenazante en una mano y la cesta de la recaudación en la otra mano, para que el mundo pase por caja, por la caja de “Bilderberg”, pidiendo dinero a los diferentes países para supuestamente “combatir” y “atajar” el problema del Ébola, problema que “Bilderberg” ha creado intencionadamente para hacer ni más ni menos que lo que están haciendo en estos momentos, un puro negocio, por medio de cobros importantes de dinero en efectivo, los cuales provienen de la recolecta internacional (otra sutil estafa internacional más de “Bilderberg”) que están ellos mismos desarrollando a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), las Naciones Unidas (ONU), etc.

Informar que las instituciones mencionadas el FMI, el BM, la ONU y otras muchas más como son la OTAN, la INTERPOL, la UNESC O, etc., fueron creadas en su momento por “Bilderberg”, para poder realizar sutilmente y desde la sombra una gran diversidad de abusos, ilegalidades y estafas internacionales, las cuales han sufrido y continúan sufriendo de manera injusta y cruel los ciudadanos de la mayoría de los países en la actualidad. Y 5- Dentro del “Nuevo Orden Mundial” que lleva a cabo “Bilderberg”, está establecida la reducción considerable de una buena parte de la población mundial de diversas maneras, el Ébola es tan solo una de ellas.

Esta cepa de Ébola que azota África Occidental es tan agresiva, que cada vez más gente empieza a sospechar que estamos ante un virus creado con bioingeniería.

Así lo afirmó un científico, el Dr. Cyril Broderick, profesor de Fitopatología, que publicó un artículo en el periódico más importante de Liberia, el Liberian Observer:

“El Ébola es un organismo modificado genéticamente (GMO)”. Horowitz confirmó “la existencia de toda una industria Médico-Militar Norteamericana que lleva a cabo pruebas con armas biológicas bajo el disfraz de una supuesta administración de vacunas para el control de enfermedades y mejora de la salud de los africanos negros”.

De hecho, la gran capacidad de transmisión de esta cepa de Ébola, en comparación con brotes anteriores de los últimos años, hace sospechar a mucha gente de que en este caso estamos ante una variante modificada para ser usada como arma biológica.

La mayor parte de la ciudadanía, ya piensa que el Ébola es un arma liberada intencionadamente para reducir la población mundial y recaudar grandes cantidades de dinero en efectivo por medio de “recolectas internacionales”, “vacunas”, etc. Los ciudadanos ya pueden recurrir a argumentos y declaraciones concretas y bien fundamentadas para poder afirmarlo. ¿Qué me dicen? Bueno, dejamos las frases y las siete teorías de la conspiración más populares de la actualidad, todas basadas en los acontecimientos de los últimos años para terminar y no hacer demasiado extenso el escrito, pero antes, permítaseme una copia recordatorio (extraída de mis apuntes) de lo dicho en uno de los párrafos de este escrito…, aunque sea un poco exagerada (de ahí las comillas mías) y difícil de asimilar: “ El “Club Bilderberg” se quiere deshacer de un porcentaje relevante de la población mundial por medio de Guerras; Drogas; Delincuencia y Terrorismo dive rso (“legal”) a través del caos social producido por medio de robos, asesinatos, suicidios, etc., proveniente de la carencia y la necesidad impuesta venidas de su cruel y asesina política; inducción al suicidio por medio de los desahucios, la pobreza y la falta de trabajo que proporcionaría la estabilidad en las familias y en la propia vida; envenenamiento farmacéutico y envenenamiento aéreocon los llamados “chemtrails”para deshacerse de la población más anciana y con menos defensas, con el objeto de dejar de costear los gastos para mantenerles, dejar de pagar sus pensiones, arrebatarles sus bienes, etc. Cuando los ciudadanos impotentes se están suicidando porque les quitan sus bienes y sus casas, lo único que consiguen estos desesperados e impotentes ciudadanos, es hacer un favor a los poderosos insensibles y crueles “Bilderberg”, ya que con sus muertes aceleran su podrido plan del Nuevo Orden Mundial”.