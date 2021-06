Estado laico: Un plan minuciosamente preparado

Murió Franco, terminaba un periodo de la Historia de España. Adolfo Suárez fue encomendado para formar gobierno, pero no sé si sabrán Vds. que Adolfo Suárez era miembro del Opus Dei, asociación católica fundada por José María Escrivá de Balaguer, ya santo. El Rey emérito dijo a Adolfo Suárez que tenía que dejar de ser miembro del Opus Dei si quería ser Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez aceptó.

¿Quién promocionaba este estado maléfico, los masones, era el Rey emérito masón? Quedaba meridianamente claro que se establecía un sistema laico, sin Dios. Lo primero que hizo el “estado laico” fue atacar a la familia, base de toda sociedad, no solamente cristiana también humana. Con el establecimiento de la ley del divorcio, se abrió un agujero en la pared, que fue el comienzo de todo el desmoronamiento de la sociedad cristiana. Antes, yo me case en 1961, ya sabías que era para toda la vida, no quiere decir que todo fuera perfecto, también había separaciones matrimoniales reconocidas por la Iglesia, cuya convivencia era imposible. Con el divorcio se han destruido infinidad de familias, siendo la principal víctima los hijos. Leo en la prensa que la segunda causa de mortandad en la juventud, es el suicidio. Asombroso, ¿serán la mayoría víctimas de familias destruidas? Lo ignoro, pero con motivo de esta pandemia nos hemos visto sometidos a un aislamiento sin causa justificable por mucho que los “científicos” nos quieran convencer, por que siempre ha ocurrido, cuando una persona estaba enferma se quedaba en su casa o era hospitalizada, pero el resto niños y adultos continuaban su vida cotidiana normal. Esta pandemia, fruto indudablemente del maléfico y diabólico estado laico, va a tener consecuencias desastrosas, no solamente en el orden económico, sino mentales, y esto sí que es mucho más grave. ¿Estado laico? Vds. verán, si quieren ser “masoquistas”…