​Perú y sus últimos Presidentes Juan Carlos Valderrama Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de junio de 2021, 11:57 h (CET) Trataré de realizar una breve referencia histórica de los últimos Presidentes del Perú y su condición ética, moral y legal.



Manuel Arturo Merino de Lama. Presidente del 10 al 15 de Noviembre del 2020 renuncio a la presidencia de manera verbal debido a la muerte de 02 jóvenes realizadas en las protestas en su contra que proclamaban “Merino no es mi Presidente”.

Mercedes Rosalba Aráoz Fernández fue nombrada Presidenta en funciones por el Congreso destituido por Martín Alberto Vizcarra Cornejo el 30 de Setiembre del 2019 Juramentando al cargo de manera inconstitucional, para algunos especialistas cometió un delito en flagrancia, es decir usurpación de funciones, renuncio a través de una carta difundida vía Twitter el 01 de Octubre del 2019.

Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Presidente del 23 de Marzo del 2018 al 09 de Noviembre del 2020 el Congreso lo destituyo por tras ser acusado de recibir sobornos para conceder obras públicas durante su mandato, muchas promesas incumplidas como carreteras, lo acompañaron los casos Chinchero y el de Richard Swing. Pedro Pablo Kuczynski Godard Presidente del 28 de Julio del 2016 al 23 Marzo del 2018 sometido a dos procesos de vacancia presidencial acelerados por los conocidos Kenji videos, el indulto a Alberto Fujimori y sus presuntos vínculos con Odebrecht, renuncio y desde el 02 de mayo del 2019 cumple 36 meses de arresto domiciliario.

Ollanta Moisés Humala Tasso. Presidente del 28 de Julio 2011 al 28 de Julio del 2016, la empresa Odebrecht admitió haber entregado 3 millones de dólares para su campaña presidencial el 13 de Julio del 2017 se entrego voluntariamente y fue recluido en el Penal de Barbadillo y el 26 de Abril del 2018 el Tribunal Constitucional inicio su proceso de libertad actualmente investigado bajo comparecencia restringida su caso se encuentra en Control de Acusación.

Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Presidente del 28 de julio del 2006 al 28 de Julio del 2011 en su segundo mandato, la Mega comisión que lo investigo desde el 2013 por 05 años por presuntas irregularidades fue desestimada por que presento una acción de amparo alegando vulneración al debido proceso ,finalmente el 16 de abril del 2019 el Poder Judicial ordena su detención preliminar por 10 días, así como de su Exsecretario General de Presidencia Luís Nava y el 17 de abril al momento de su detención decide dispararse en la cabeza en un intento de suicidio falleciendo por una hemorragia cerebral masiva y paros cardiorrespiratorios.

Alejandro Celestino Toledo Manrique. Presidente del 28 de Julio del 2001 al 28 de Julio del 2006 acusado por el Ministerio Publico de la Justicia Peruana por presunto lavado de activos, trafico de influencias y colusión, su pedido de extradición desde Estados Unidos esta en proceso.

Valentín Demetrio Paniagua Corazao. Presidente Transitorio del 22 de Noviembre del 2000 al 28 de Julio del 2001, impulso la Comisión de la Verdad y Reconciliación encargada de elaborar un informe sobre el terrorismo entre los años 1980 y 2000, inicio en el fuero civil el nuevo juicio a los cabecillas terroristas tal como lo ordenaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvo un cuadro de pericarditis y posteriormente una infecciosa pulmonar y fallece un 16 de Octubre del 2006, cabe destacar que fue el único Presidente del Perú del presento escrito con autoridad moral, un hombre de honor y decente, no incurso en actos de corrupción o en cárcel.

Alberto Kenya Fujimori Inomoto. Presidente del 28 de Julio 1990 al 22 de Noviembre del 2000, renuncio desde Japón por fax a la Presidencia del Perú, el Congreso Peruano no acepto tal renuncia lo destituyo y declaro vacancia por incapacidad moral, postulo al Senado Japonés lo cual no logro, en el 2005 viajo a Chile para su regreso al Perú con intención de participar en las elecciones del 2006 siendo arrestado por las ordenes internacionales de captura en su contra y fue extraditado en setiembre del 2007, posteriormente condenado por el Sistema Judicial Peruano a 05 sentencias; usurpación de funciones, crímenes de lesa humanidad (homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado)las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta , peculado doloso por apropiación y falsedad ideológica en agravio del Estado(Compensación por tiempo de servicios de carácter ilegal a su Exasesor )Peculado doloso (mal uso de fondos públicos), violación del secreto de las comunicaciones y cohecho activo (corrupción de funcionarios) Espionaje telefónico, compra de Congresistas tránsfugas), peculado desvío de fondos para la compra de las líneas editoriales de los diarios chicha.

Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Presidente del 28 de julio de 1985 al 28 de Julio de 1990 en su primer mandato, fue el Presidente más joven del Perú democráticamente elegido a los 36 años, gran orador, demagogo y populista gustoso de los balconazos , subsidia alimentos, controla los precios, destina 10 % de pago a la deuda externa por ello el FMI lo declara inelegible, beneficia a los 12 apóstoles, empresarios amigos favorecidos con el dólar MUC, se produce una hiperinflación galopante, utiliza la maquinita, largas colas, precios sin control, altos intereses bancarios, acompañado de la estatización de la banca, y el tren eléctrico, unifico la policía nacional y las regiones,se promulga la ley de las rondas campesinas ,el penal del Frontón fue bombardeado por un motín lo que se conocería como la Matanza de los Penales, se crea el Comando Paramilitar Rodrigo Franco como respuesta al ojo por ojo y diente por diente , los terroristas llegan a la ciudad y atentan contra los Soldados de los Húsares de Junín con un coche bomba , así como los apagones, el MRTA inicia los secuestros de lo que ellos llamaban las cárceles del pueblo ,se forma el GEIN grupo que con los años capturaría a los altos lideres terroristas ,Víctor Polay líder del MRTA y 47 lideres terroristas fugan del Penal Casto Castro en los últimos días de gobierno de Alan García, noticia que da la vuelta al mundo.

Tenga en cuenta que esta es sólo una pincelada de los últimos presidentes del Perú y que habría que escribir mucho más de cada uno de ellos, espero poder continuar con otros Presidentes del Perú.

