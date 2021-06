WIT Trainers ofrece su servicio de motivación de equipos en el momento clave para las empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de junio de 2021, 15:00 h (CET) El 2020 ha sido un año muy duro para todos los sectores. La mayoría de trabajadores han visto peligrar su puesto de trabajo y han sentido como su empresa reducía las ventas como nunca antes. La situación provocada por la pandemia ha acarreado una gran cantidad de problemas psicológicos para muchos trabajadores, y esto se ha visto reflejado en los equipos de trabajo de una gran cantidad de compañías. En ese contexto, la motivación de equipos se ha visto por los profesionales como una de las medidas más urgentes a tomar. WIT Trainers es la consultora internacional especializada en talento y rendimiento que ofrece formación para alcanzar este objetivo.

¿Cómo trabajar la motivación de equipos? La consultora empresarial WIT Trainers cuenta con una gran variedad de servicios para ofrecer una cobertura integral en cuanto a la motivación de equipos. Para empezar, ofrecen una serie de entrenamientos para mejorar el nivel de excelencia y el desempeño de los equipos. Estas formaciones se basan en la aplicación práctica en casos reales, implementando herramientas para fomentar habilidades como el pensamiento disruptivo, la creatividad, la innovación, habilidades profesionales y habilidades digitales.

Por otro lado, los profesionales de WIT Trainers imparten una gran cantidad de conferencias. Todas ellas se caracterizan por la innovación y la creatividad. El objetivo es ofrecer herramientas para fomentar la motivación de equipos, la estrategia, la productividad y el liderazgo. El éxito de las mismas les ha llevado a realizar más de 1.000 en un total de 20 países. Actualmente, las más reconocidas son “Foco & Determinación”, “Buenos profesionales”, “Ventas & Rock” y “Comunicación Política”. Todas ellas llevan la firma del fundador de la compañía, Rubén Turienzo.

Además, WIT Trainers también ofrece servicios como coaching y mentoring para hacer un seguimiento más completo. Asimismo, cuenta con el servicio de reverse mentoring, para acercar las empresas a las últimas tendencias de la sociedad,y el shadowing, para analizar la actitud y la forma de trabajar de los empleados.

Una solución para cada empresa Cada empresa tiene un funcionamiento y unas necesidades específicas. Lo más probable es que los directivos de cada una de ellas no sepan exactamente cual es la pieza de todo el proceso que no funciona a la perfección. Por este motivo, WIT Trainers pone a su disposición el equipo de profesionales encargado de analizar la situación de la compañía, para luego ofrecerle la solución más adecuada. De este modo, la consultoría empresarial de Rubén Turienzo ofrece un método propio y completo que se adapta a la perfección a cualquier tipo de empresa para mejorar su funcionamiento en uno de los contextos más complejos de la historia.

