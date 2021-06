Herbetom arrasa con su producto Citesterol Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de junio de 2021, 11:00 h (CET) Mantener una salud completa es importante en todas las edades. Con la situación actual, tras una pandemia, la salud ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de la población y ha llevado a comprender la importancia de la alimentación y de la actividad física, que mejoran indudablemente el estado fisiológico.

Por otro lado, también se ha puesto más atención en los productos basados en ingredientes naturales, que ayudan al organismo a mantener las funciones fisiológicas en niveles óptimos. Es el principio del que parte la propuesta de Herbetom Internacional.

Citesterol como remedio para controlar el colesterol El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra de forma natural en todas las membranas de las células. Aunque se asocie habitualmente como algo negativo, el colesterol cumple numerosas funciones en el organismo, entre las que destacan la formación de ácidos biliares para la digestión de las grasas, su transformación en vitamina D, la síntesis de hormonas sexuales y tiroideas, etc.

La mayor parte del colesterol se produce en el hígado, lo que se denomina colesterol endógeno. El que se aporta en la dieta es el colesterol exógeno que, en exceso, es el causante en la mayoría de los casos de las enfermedades cardiovasculares.

El colesterol se convierte en un factor de riesgo cuando sus niveles en sangre se elevan por encima de los límites saludables (colesterol total máximo recomendado: 200mg/dl). Se acumula en la pared de las arterias y, con el paso del tiempo, contribuye a la ateroesclerosis.

Herbetom presenta Citesterol, un complemento alimenticio con arroz de levadura roja, que contiene monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Además, contiene gamma oryzanol, con fitoesteroles, olivo, vid roja, cardo mariano, policosanol y coenzima Q10.

Propuestas naturales En ocasiones se ha considerado que las propuestas basadas en productos naturales son alternativas, lo que las ubica en segundo lugar. Sin embargo, en Herbetom han mantenido una línea de investigación que les lleva a presentar diversas opciones para mantener la salud y lograr el equilibrio deseado. En sus productos están presentes extractos de plantas, vitaminas, minerales, aminoácidos… lo que hace que sus productos sean muy completos.

Con sede en Zaragoza, el servicio de esta empresa llega a toda España, además de a otros países como Portugal, Francia, etc. Además, atienden tanto a clientes profesionales como a particulares, ofreciendo un servicio individualizado y con un departamento técnico disponible para la resolución de posibles dudas.

