Una gran empresaria gracias a pelucas: El Deseo de Lau

martes, 15 de junio de 2021, 11:00 h (CET) Las personas están siempre en la búsqueda de los accesorios perfectos para seguir las tendencias de la moda. Uno de los últimos productos que está saltando a la fama son las pelucas. Un mundo del cual la diseñadora Lau Raquel García ha convertido en su pasión y ha hecho de ello un proyecto nuevo.

Tienda de pelucas online El Deseo de Lau, así es como se llama este proyecto que nace en plena cuarentena causada por el COVID-19. La emprendedora se cuestiona el porqué hay tanta falta de estos productos a un precio asequible en el mercado y es entonces cuando decide emprender el negocio con el objetivo de crear pelucas de alta calidad con bajos costes y personalizadas.

Lau Garcíaafirma que el tema de las pelucas y extensiones es algo que le aficiona desde pequeña. El proyecto se lanza en septiembre de 2020 con la creación de una página web que se inaugura con promociones, descuentos y sorteos. La joven diseñadora asegura que: ”Somos los creadores de una novedosa línea de pelucas y extensiones de lujo, donde cada uno de los accesorios son realizados con el mejor material, para brindar calidad y buen servicio a nuestros clientes”.

Envíos nacionales e internacionales El Deseo de Lau tiene la misión de cumplir con todas las exigencias de las personas y conseguir que luzcan el pelo deseado sin estropearlo. Se trata de un proyecto con futuro y demanda, puesto que algunas de las personas más populares del panorama español como la cantante Bad Gyal o la influencer Aida Domènech, más conocida como Dulceida, han decidido apoyar el proyecto y colaborar en él.

Por el momento, El Deseo de Lau, es una tienda totalmente online que dispone de una gran colección de pelucas, extensiones y muchos tipos de accesorios. Hay diversas pelucas de diferentes colores, así también, los precios varían según el largo. No cuentan con tienda física, pero sí que disponen de un estudio ubicado en Arangoiti (Bilbao) donde se puede acudir para ver los productos y cuentan también con perfil en las principales redes sociales.

Se realizan envíos a toda España e incluso fuera del país, están creciendo mucho en países como Italia. No descartan, además, ser distribuidores de pelucas próximamente. Su creadora asegura que para ella tener una peluca es un sueño y está dispuesta a hacerlo realidad a todas aquellas que se lo propongan: ”Los genios de las lámparas no existen, pero El Deseo de Lau, sí”.

