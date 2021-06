Limsama continua líder en los servicios de limpieza y lleva sus servicios hasta Madrid Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 17:38 h (CET) Empresa de limpieza malagueña con más de veinte años de experiencia, no para de crecer y amplían su radio de acción hasta Madrid El grupo de empresas Limsama aunque también cuenta con servicios de climatización y energía solar con su empresa Desarrollos de climatización Málaga, está formado principalmente por su empresa también llamada Limsama dirigida a la limpieza y mantenimiento de diferentes instalaciones, cuenta con más de veinte años a sus espaldas realizando este tipo de servicios en la provincia de Málaga.

En el último año no han parado de crecer y realizar sus servicios en toda la provincia de Málaga a multitud de empresas, lo que les ha ayudado a trasladarse hasta la capital, ahora en Madrid también se podrá disfrutar de los diferentes servicios de limpieza que ofrece esta empresa.

Limsama comenta que siempre han tratado de diferenciarse por su eficacia, calidad y precios competitivos, y que siempre han seguido una política de formación, superación y mejora constante, lo que les ha hecho conseguir su objetivo de llevar sus servicios hasta Madrid.

Líder en el sector de la limpieza Malagueña

Como empresa de limpieza en Málaga líder del mercado realizan más de 190.000 servicios al año y gestionan una cartera con más de 1.600 clientes, entre ellos algunos cuentan con instalaciones de gran envergadura.

Entre sus servicios se puede ver una amplia variedad, ya que cuentan con servicios de limpieza y mantenimiento para diferentes instalaciones como comunidades, oficinas, industrias, eventos, centros comerciales, hospitales concesionarios, talleres, piscinas, fachadas etc. Además realizan servicios de pintura, reformas tratamientos de suelos e incluso jardinería.

Todo esto lo ofrecen contando con las certificaciones oficiales de sanidad y certificados oficiales de empresas de limpieza y desinfección, contando con un grupo técnico y cualificado para este tipo de limpiezas.

Llegada de Limsama a Madrid

Llegan ofreciendo sus servicios como empresa de limpieza en Madrid y lo hacen diciendo tener un objetivo claro:

“Nuestro objetivo es contribuir a que su empresa se dedique de forma exclusiva a aprovechar al 100% sus recursos productivos, por ello, ofrecemos un servicio serio y eficaz para poder diferenciarnos del resto de empresas”.

A Madrid también trasladan sus servicios para diferentes instalaciones como oficinas y talleres y superficies como los toldos y lonas, pretenden ofrecer un trato personalizado para tener en cuenta las características de las instalaciones de cada uno de sus clientes, y además, suelen contar con maquinaria y herramientas actualizadas a la última tecnología.

