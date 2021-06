Kayak en Cabo de Gata: la actividad que es tendencia este verano Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 14:34 h (CET) El Kayak en Cabo de Gata es una de las actividades más elegidas cada verano, y esta nueva temporada ya se posiciona como una tendencia. Para los amantes de la naturaleza lejos de las grandes aglomeraciones, Cabo de Gata es un destino ideal por sus playas paradisíacas, su flora y los vestigios de la cultura árabe Cabo de Gata se encuentra entre Almería, Níjar y Carboneras, se caracteriza por sus aguas limpias ideales para practicar deportes como buceo, snorkel y por supuesto la estrella de la temporada: kayak.

Las imágenes únicas que se pueden disfrutar al realizar una ruta en Kayak en Cabo Gata acompañado de la gran diversidad de peces y moluscos son un placer para los ojos, además de observar aves, como los singulares flamencos, completan un paisaje de ensueño.

Kayak en Cabo de Gata para familias y niños

El Kayak puede practicarse aunque no se tenga experiencia, en pareja, con familia y niños, ya que es una actividad segura y que cuenta con distintas modalidades según la práctica que se haya tenido, o no antes de realizarlo.

Eduardo, instructor de Kayaksur, una de las empresas más elegidas para realizar Kayak en Cabo de Gata explica que “hay distintos cursos, rutas y travesías”.

“Para los principiantes recomendamos el curso de iniciación o las rutas menos complejas” aunque también los más experimentados pueden “tomar cursos de perfeccionamiento y las travesías que exigen más experiencia”.

¿Por qué elegir este destino?

El Parque Natural es el mayor espacio protegido del litoral Mediterráneo, ubicado en Almería, de origen volcánico con una flora y fauna muy diversa a partir del contraste entre su zona marítima, la costa y la variedad de suelos ofrecen una oportunidad alucinante para relajarse o practicar Turismo Activo.

El clima que puede disfrutarse en la zona es único al tener sierras y mar con un paisaje en el que destacan unas calas muy bellas con hasta 50 kilómetros de costa acantilada.

En la combinación que se hablaba antes, el paisaje puede ser disfrutado desde playas urbanas y más concurridas, así como también playas naturales y algunas con un difícil acceso como pueden ser cala Carnaje y de Enmedio.

Otros destacados de la vista que se pueden conseguir son los espectaculares acantilados volcánicos y arrecifes de Punta de los Muertos, Las Sirenas o Mesa Roldán.

Rutas de Kayak en Cabo de Gata

Como bien cuentan el Kayak en Cabo de Gata es una tendencia que se consolida año tras año, por tratarse de una actividad que puede realizarse con o sin experiencia, en pareja. en familia y con niños.

Un recorrido por el Parque Natural con vistas volcánicas deliciosas hacia los acantilados de Cabo de Gata.

Travesías para los más experimentados

Con una duración de 2 a 3 días, esta experiencia es para quienes tienen experiencia en Kayak, en las que descubrirán los sitios más inaccesibles y bellos parajes del Parque Natural Cabo de Gata.

Cursos de Kayak

Cursos de verano, de iniciación, o perfeccionamiento, las 3 opciones disponibles para disfrutar de esta actividad según el nivel de experiencia del que se disponga.

¿Dónde practicar Kayak en Cabo de Gata?

Kayaksur, una de las empresas más elegidas para realizar Kayak en Cabo de Gata con instructores con más de 20 años de experiencia se configura como una opción segura para disfrutar de esta experiencia única.

