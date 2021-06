Estudiantes con discapacidad de la Universidad de Granada se preparan para el empleo con la Cátedra VivaGym Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 14:06 h (CET) El plan formativo ha contemplado el desarrollo de habilidades profesionales y formación específica del puesto a desarrollar Desde la Cátedra VivaGym-UGR, junto a Fundación Adecco, se ha llevado a cabo durante el curso 2020-2021 la primera edición del Programa de Orientación Laboral y Asesoramiento para estudiantes con certificado de discapacidad, del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Granada. Enmarcado en la Cátedra de empresa VivaGym-UGR SE MUEVE POR LA INTEGRACION, INVESTIGACION E INSERCION LABORAL, impulsada por el proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, este programa tiene como objetivo que los estudiantes con discapacidad adquieran las herramientas y conocimientos necesarios para la entrada al mercado laboral, a través del desarrollo de habilidades profesionales básicas, formación específica del puesto a desarrollar y complementos formativos, entre otros muchos.

De este programa se han beneficiado tres estudiantes que han contado con servicio de atención, asesoramiento y orientación laboral personalizada, por parte de un consultor experto de la Fundación Adecco. Los objetivos específicos del programa, que comenzó en junio de 2020 y ha durado un año, han sido realizar un recorrido de 360 grados por todas las fases que comprenden la búsqueda de empleo: identificación de las metas profesionales, realización de un currículum enfocado a la búsqueda de empleo, conocimiento de la búsqueda de empleo en red, la entrevista de trabajo o aprender el desempeño de la profesión en una empresa.

Finalmente, dos de los estudiantes han podido realizar sus prácticas en VivaGym, donde han tenido la oportunidad de aprender el funcionamiento completo de las actividades que se desarrollan en un centro fitness: planificación y organización de actividades dirigidas, gestión, etc.

Además de llevar a cabo esta orientación, desde la Fundación Adecco se ha ofrecido asesoramiento en otras áreas de interés para estudiantes con discapacidad como las becas para idiomas, competencias digitales y formación superior (Grado, Máster y FP), cuya cuarta convocatoria se acaba de lanzar.

María, una de las beneficiarias, destaca que la atención personalizada que ha recibido durante todo este proceso de aprendizaje le ha permitido afrontar sus prácticas en VivaGym con confianza y seguridad en sí misma. “Creo que el programa está bien organizado, ya que permite flexibilidad para compatibilizarlo, en mi caso, con los estudios. He aprendido mucho acerca de cuestiones laborales como enfrentarse a una entrevista o crear tu currículum”, añade.

El reto de prepararse para el empleo en tiempos de pandemia

Durante 2020, la crisis del coronavirus desplomó la contratación de personas con discapacidad un 30% en Granada, siendo los jóvenes uno de los segmentos de la población más afectados. Según el último informe Jóvenes con discapacidad, motor de futuro, de la Fundación Adecco, más de la mitad (51,7%) de los jóvenes con discapacidad en paro no ha trabajado nunca y busca su primer empleo en un mercado en crisis.

En este escenario, la Fundación Adecco, VivaGym y la Universidad de Granada han apostado por un proyecto que tenga un impacto integral en la empleabilidad de los estudiantes con discapacidad, garantizando un futuro laboral en el que puedan tener las mismas oportunidades.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “vivimos en una era de alianzas en la que la unión resulta fundamental para alcanzar resultados tangibles y transformadores. Estoy convencido de que esta triple unión del sector empresarial, fundacional y universitario va a tener un impacto multiplicador en el empleo de los jóvenes con discapacidad en Granada, allanando su futuro profesional y también el de las generaciones venideras”.

Para Juan del Río, consejero delegado de VivaGym Group, “este tipo de acciones son de vital importancia en los tiempos tan complicados que hemos vivido en el último año. Más que nunca, desde VivaGym queremos reforzar nuestro compromiso con las personas con discapacidad en un ámbito que tiene mucho que decir en temas de inclusión en el deporte. Con sinergias como la que hemos llevado a cabo con la Universidad de Granada y la Fundación Adecco, estoy seguro de que podremos avanzar hacia la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad”.

Por su parte Margarita Sánchez, vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, ha recalcado el compromiso de esta institución educativa para con sus estudiantes con discapacidad: “los estudios universitarios son solo la base de una carrera profesional; una correcta orientación laboral y las primeras prácticas en empresa son fundamentales para cualquier estudiante, sobre todo para aquellos que tienen alguna discapacidad”.

