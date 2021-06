Flipdish: en tres años se convierte en la solución tecnológica para restauración líder en España Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 13:58 h (CET) La apertura de restaurantes mantiene los pedidos online con un breve decrecimiento del 15%. La plataforma de pedidos online Flipdish alcanza los mil clientes en España creando las soluciones tecnológicas de marca propia de las marcas A comienzos de 2018 llegaban a España, primer país en el que la marca irlandesa ponía en marcha su servicio, con el objetivo de liderar el mercado de la creación de toda la solución tecnológica de la restauración y hostelería: webs, apps, kioskos, códigos QR y pedidos desde mesa propios de cada marca. Esto es, el cliente pone su marca y Flipdish el soporte tecnológico que hay detrás de todas estas soluciones tecnológicas. También ayudando a sus clientes en las campañas de marketing digital de sus distintas redes sociales y webs. En 3 años y medio ha crecido al ritmo de un 300% anual (los dos últimos años) impulsada por la pandemia, pero también por el cambio de hábitos en restauración, en donde el crecimiento de marcas que ofrecen pedidos online ha crecido, pero no va a desaparecer.

La pandemia ha supuesto un aumento de aproximadamente el 50% de los pedidos a domicilio y recogida online incluso en la restauración que ya contaba con delivery. Flipdish es consciente de que, con el levantamiento del estado de alarma, en España va a haber un nuevo cambio en el sector de delivery, cayendo algunos tipos de restauración que ofrecían este servicio. Los últimos datos muestran que, desde la apertura de restaurantes se han mantenido los pedidos en pizzerias, japonés y hamburgueserías, pero, con la vuelta a la normalidad, han perdido pedidos online los restaurantes con menos especialización en delivery, como los de comida gourmet.

Flipdish llegó a España en febrero de 2018 y, al año, tenía 5 personas entre Barcelona y Madrid. Actualmente cuenta con casi 20 personas que se dedican a los diferentes servicios que ofrece la marca como son, además de la tecnología aplicada a la marca de cada cliente, el soporte en marketing digital especializado en delivery y take away para restauración y hostelería.

Según palabras de Daniel Hernández, Country Manager de Flipdish en España “desde nuestra llegada a España hemos presenciado una evolución del sector del food delivery nunca antes vista, con nuevos conceptos de marcas virtuales, mayor conciencia hacia la digitalización, grandes marcas apostando por el delivery y una pandemia que ha puesto a prueba a un mercado que sigue en crecimiento a doble dígito. Somos la mayor empresa europea de software para pedidos online marca blanca, y actualmente lideramos en cuota de mercado en España. Por ello nuestra responsabilidad recae en ayudar a un sector cada vez más tecnológico y en constante evolución, permitiendo que tanto negocios independientes como grandes marcas tengan acceso a tecnología de última generación.”

La clave del éxito ha sido la capacidad de trabajar con todo tipo de restaurantes y negocios de alimentación: cadenas de marcas internacionales, cadenas de marcas locales, restaurantes independientes, incluyendo su acuerdo con Noweat para aportar su tecnología a las neveras inteligentes de las oficinas. La principal diferencia con otras empresas vinculadas al sector del take away y delivery es que Flipdish tiene como objetivo principal contribuir a la construcción de marca de los propios restaurantes, aumentar sus beneficios y convertir a sus clientes en habituales, a través de una gestión propia de los pedidos online. El restaurante mantiene su marca en la web y en todo el proceso de pedido. Además, con esta plataforma, tiene un control sobre los datos de los clientes propios que generan los pedidos online.

Fundada en 2015 por los hermanos y empresarios irlandeses, Conor y James McCarthy, la idea de esta empresa surgió al darse cuenta que no existía nada que les permitiera pedir sus comidas favoritas a los restaurantes de siempre, de forma rápida, directa y sin tener que usar portales de intermediarios. Actualmente Flipdish está presente en 20 países y cuenta con más de 230 empleados que hablan más de 30 idiomas.

