Preestreno del film "El Gran Camino" en el Palacio de la Prensa

miércoles, 16 de junio de 2021, 10:30 h (CET) El Palacio de la Prensa de Madrid acogerá el próximo miércoles 23 de junio, a partir de las 20:15, el preestreno del documental "El Gran Camino" (The Great Way). que cuenta con varios galardones como los "News York Cinematography Awards", "los Istambul Film Awards", además de estar nominado a los "European Cinematography Awards" y al "Interdoc Festival" de Moscú, entre otros. Además, habrá un coloquio posterior con Alba Prol Cid y Raúl García, directores, guionistas y actores del documental El Palacio de la Prensa de Madrid acogerá el próximo miércoles 23 de junio, a partir de las 20:15, el preestreno del documental “El Gran Camino” (The Great Way). Además, habrá un coloquio posterior con Alba Prol Cid y Raúl García, directores, guionistas y actores del documental.

Recorrer miles de kilómetros por el Pacific Crest Trail, que atraviesa la Costa Oeste de Estados Unidos, el camino Kumano Kodo en la región del Wakayama en Japón, el Camino Inca en Perú y el Camino de Santiago, resulta casi una excusa para mostrar un viaje al encuentro de la gente de los caminos, con los que se tratan temas universales, las fronteras, el amor y el sacrificio por la familia, los conflictos sociales, la espiritualidad, el cuidado de nuestro planeta y la naturaleza y la conexión con uno mismo.

El documental, que se estrena en cines el 25 de junio, recalca la importancia de que los caminos conectan civilizaciones y culturas a la vez que con nosotros mismos. Bajo la premisa “¿Por qué la gente camina?”, el espectador irá descubriendo a través de rutas naturales, culturales o espirituales, diferentes formas de entender la vida.

Esta producción española corre a cargo de Meteórica Cine, está dirigida y guionizada por sus protagonistas, los gallegos Alba Prol Cid y Raúl García, y está distribuida por Super 8; y ha conseguido antes de su estreno llamar la atención tras conseguir 21 laureles y premios en festivales de cine de todo el mundo, como los "News York Cinematography Awards" o los "Istambul Film Awards", entre otros muchos; además de estar nominado a los "European Cinematography Awards" y al "Interdoc Festival" de Moscú, entre otros.

Vídeos

El Gran Camino. (The Great Way).



