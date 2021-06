Saint Philip’s British School: el único colegio británico de Jaén Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de junio de 2021, 11:45 h (CET) Una gran cantidad de índices de medición de calidad educativa han demostrado que España se encuentra en las últimas posiciones de la Unión Europea actualmente. Para luchar contra esa enseñanza deficiente, algunas instituciones han decidido establecer el currículum británico como base de su formación debido a su gran prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Entre ellos se encuentra el único colegio británico de Jaén: Saint Philip’s British Shool,

El currículum británico garantiza la calidad Desde el fin de la dictadura franquista, España ha mostrado un gran interés por la enseñanza extranjera. Varios estudios han demostrado que la educación en el país tiene mucho que hacer hasta alcanzar las condiciones educativas de los países vecinos. Uno de los currículums más elegidos por los centros innovadores es el británico, que es considerado uno de los mejores a nivel internacional. De hecho, a día de hoy hay un total de 165 colegios británicos alrededor del país. De todos modos, Saint Phillip’s British School es el único colegio británico en Jaén.

¿Cuáles son las ventajas de estudiar en un colegio británico? Estudiar en un centro como Saint Philip’s British School que ofrezca una de las ofertas educativas más prestigiosas del mercado conlleva una gran cantidad de ventajas para los alumnos.

Enseñanza de calidad Los alumnos de centros educativos basados en el currículum británico suelen tener el nivel de los niños un año mayores de los otros centros españoles. Los programas de este tipo de instituciones tienen el objetivo de ofrecer la mayor calidad en la educación de cada una de las asignaturas: matemáticas, ciencias naturales, francés, geología, etc.

Nivel nativo de inglés Tanto la gestión interna de Saint Philip’s British School como todas las materias tienen el inglés como idioma vehicular. Además, todos los profesores son nativos y, muchos de ellos, no hablan el español. Por lo tanto, los alumnos se ven obligados a hablar en inglésdesde que entran a la escuela hasta que salen. De este modo, todos ellos se gradúan el último año con un inglés nativo.

Mayor acceso al mercado educativo y laboral Saint Philip’s British School ha demostrado que los alumnos que salen de su centro alcanzan las mejores notas en la selectividad, lo cual facilita mucho el acceso a la universidad. Por otro lado, cada vez más universidades europeas establecen el inglés como lengua vehicular. Por lo tanto, contar con un nivel alto puede facilitar no solo el acceso a ellas, sino la superación de los exámenes y los trabajos. Además, una vez se obtiene el grado universitario, el hecho de haber asistido a un centro educativo de calidad abre muchas puertas a nivel laboral.

Por lo tanto, estudiar en el único colegio británico de Jaén conlleva una gran cantidad de ventajas para sus alumnos tanto a corto como largo plazo. Gracias a Saint Philip’s British School, el acceso a escuelas de calidad en España es posible para todos.

