Instituto de Conciencia Cuántica: ¿Qué es el coaching cuántico?

miércoles, 16 de junio de 2021, 11:00 h (CET) La sociedad actual persigue los resultados, la prisa y el éxito, pero las estadísticas sobre la felicidad y el grado de satisfacción personal no reflejan este modelo.

En la vida se generan situaciones que rompen por dentro y no se tiene una clara idea real de cómo abordarlas. Es lo que se conoce como crisis personales y cuando las personas las viven quieren desprenderse de ellas como si fueran la peste, sin embargo son momentos vitales donde la vida para, a veces de golpe o a golpes, a pesar de la voluntad propia.

Algunas de estas situaciones “críticas” pueden ser, por ejemplo, tener que tomar decisiones importantes causadas por encrucijadas vitales, una separación, el fallecimiento de un ser querido, un accidente, un despido laboral, una quiebra económica, la necesidad de descubrir nuestro propósito de vida, la vivencia de relaciones tóxicas o la necesidad de cambios que reorienten el rumbo vital.

¿Qué hacer en estas situaciones? El coaching cuántico, que enseña el Instituto de Conciencia Cuántica dirigido por Óscar Durán Yates, ayuda a hacer frente a este tipo de experiencias, aportando a las personas una solución que mejora sus vidas y encuentren en su interior la claridad que han perdido.

“Estas situaciones funcionan como detonantes del despertar para que las personas se den cuenta de sus patrones de conducta y de pensamiento que les está dañando y ellas no son conscientes”, explica Óscar Durán Yates.

Estas personas afrontan este tipo de vivencias con desconcierto, sufrimiento y rechazo. Lo que encuentran de la mano del Coaching Cuántico del Instituto de Consciencia Cuántica es un enfoque diferente para salir reforzados de estas situaciones.

¿En qué consiste el coaching cuántico? El coaching cuántico es un sistema de entrenamiento para derribar los condicionamientos de la mente liberando la creatividad y el potencial de las personas. La consecución de este objetivo se produce a través de la práctica continua y de la integración de un sistema de preguntas estructurado que equilibra la mente del cliente y abre el corazón de las personas.

El resultado que el cliente experimenta es una transformación de la percepción de su entorno y de sus recursos. De este modo, las personas logran desarrollar la habilidad de ver las oportunidades ocultas en su vida donde antes creían que únicamente existían problemas, carencias o excesos.

Asimismo, disuelven las visiones limitadoras que perciben sobre ellos mismos, sobre su entorno o sus recursos.

Por último, aunque compartan nombre, el coaching convencional y el coaching cuántico no son lo mismo. La diferencia entre ambos es, principalmente, la dirección a través de la que se abordan los procesos de cambio. Mientras que en el coaching convencional se define un objetivo y se determinan los pasos para conseguir este objetivo, en el coaching cuántico se propone una transformación en la cual se comienza con un cambio de perspectiva sobre las cosas que se quieren cambiar.

Acerca de Óscar Durán Yates Óscar Durán Yates es el fundador y director del Instituto de Conciencia Cuántica. En 2008 creó la marca Coaching Cuántico y en los últimos 12 años, además de realizar conferencias y talleres de forma presencial y online, ha publicado libros y creado másteres para formar a coaches y entrenar a psicólogos y terapeutas para utilizar la física cuántica como método base.

A pesar de no ser físico, durante su formación estudió a fondo física cuántica en clases privadas de la mano de Francisco Alonso, uno de los mejores docentes universitarios españoles.

El propósito del instituto fundado por él es trabajar para personas que quieran cambiar su realidad dándole a su vida un sentido de propósito personal y profesional ayudando a otros en su autoconocimiento y en la expansión de su consciencia.

