Gamificación, aprender jugando en el sector AECO

miércoles, 16 de junio de 2021, 08:30 h (CET) El modelo del juego que siempre ha motivado a los niños, funciona también con los adultos en entornos en principio no lúdicos. La técnica del aprendizaje divertido es una eficaz herramienta para adquirir conocimientos en los ámbitos profesionales de la arquitectura y la construcción según el explorador académico OTONAUTA. '¿Preparado para aprender jugando?' '¿Por qué dejamos de jugar conforme vamos creciendo y haciéndonos adultos?' Más aún si está demostrado que el juego es motivación para lograr resultados, adquirir habilidades y conocimientos. Esta certeza cada vez gana más peso en los ámbitos educativo-profesionales, entre ellos el de la formación dirigida al sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones), en el que resuena con fuerza el términogamificación. La técnica del aprendizaje divertido, que traslada la mecánica de los juegos a entornos en principio no lúdicos con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas.

Y es que el aspecto lúdico garantiza la interiorización de los conocimientos clave para trabajar en el ámbito de la arquitectura y la construcción de una forma entretenida y divertida, deseada, se diría, generando experiencias positivas en los usuarios. Es gracias a la motivación, una clave en la infancia que debería seguir igual de viva en la etapa adulta, y que aplicada de una manera adecuada conlleva entusiasmo, un mayor compromiso de las personas y el incentivo en ellas de la superación.

La gamificación garantiza usuarios activos e interesados en su propio avance en la formación dirigida a ejercer como profesional del sector AECO, mediante el empleo de una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas al ámbito educativo-profesional desde el mundo de los juegos. Acumulación de puntos, escalado de niveles, obtención de premios, regalos, clasificaciones, desafíos, misiones, retos, recompensas, logros, estatus o competiciones son algunas de ellas.

Actualmente, en la era del aprendizaje online, hay en el mercado muchas y muy diversas plataformas e-learning que simulan entornos a partir de la gamificación. Buen ejemplo de ello es la apuesta que hace por esta técnica la consultora Espacio BIM -espacioBIM.com- en su labor de formación profesional dirigida a este sector. Tecnología, creatividad e innovación se dan la mano en las propuestas e-learning de esta empresa internacional, que ha diseñado nuevas experiencias de aprendizaje a través de mecánicas de juego estimulantes, participativas y divertidas que nada tienen que ver con los procesos convencionales grises y aburridos que, lejos de motivar, acaban por desmoralizar o bloquear a quien tenía ganas de aprender.

Partiendo de la premisa de que “el juego es algo inherente a todos los mamíferos, y por tanto, también a los seres humanos”, Espacio BIM oferta procesos de formación a través del juego: incluyendo gamificación en sus cursos ymáster BIM online, entre ellos el exitoso Máster BIM Manager Internacional, liderando una oferta formativa que se ha diseñado con un gran nivel de interacción y feedback con el usuario. Es éste, de hecho, el auténtico protagonista activo de cada propuesta formativa en esta experimentada consultora. El que, a través de contenidos narrativos concebidos como historias de ficción de las que forma parte, va aprendiendo a un ritmo personalizado y participando además de proyectos reales y punteros adaptados a su situación y su conocimiento.

