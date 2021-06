El idioma será clave para combatir el desempleo juvenil post pandemia, según Hexagone Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 09:03 h (CET) Hoy el 90% de las ofertas de trabajo que están publicadas en portales de empleo o redes sociales profesionales exigen un nivel alto de idiomas. El 65% de los jóvenes menores de 30 años consideran el idioma fundamental para encontrar trabajo Según un informe elaborado por Hexagone, (www.hexagone.es) consultora de formación de idiomas para empresas, la recuperación del empleo entre los jóvenes españoles pasará por el aumento del nivel de idiomas en las nuevas generaciones.

La crisis ha golpeado la tasa de empleo y en la UE se estudia con preocupación las medidas que puedan frenar esta dinámica. Si antes de la pandemia, el desempleo juvenil era del 14% en la actualidad aumentado hasta el 17,6%. En España los datos son los peores de Europa con un 38% de jóvenes sin trabajo.

Gaëlle Schaefer, Directora de Hexagone explica, "Sin duda los efectos de la crisis han golpeado a las empresas y las han dejado en una situación crítica que impide las contrataciones. Los jóvenes que se introducen por primera vez en el mercado laboral tienen un 25% de probabilidades de encontrar trabajo, sin embargo deben demostrar más que nunca sus capacidades. En este punto el idioma juega un papel fundamental".

De hecho según los datos recabados por la consultora, hoy el 90% de las ofertas de trabajo que están publicadas en portales de empleo o redes sociales profesionales exigen un nivel alto de idiomas. Antes de la pandemia esta cifra se situaba en el 75%. Esto significa que para las empresas el nivel de idiomas es fundamental para contratar.

"El problema actual es que existe mucho talento joven sin empleo. Las empresas tienen más candidatos que nunca debido a esta elevada tasa de desempleo y se han visto obligadas a endurecer las exigencias para poder filtrar y detectar al trabajador adecuado. Hay más competencia que nunca para conseguir un empleo", explica la directora de Hexagone.

Por otro lado, desde las empresas se está viviendo una búsqueda incesante de nuevos mercados. La crisis ha generado un descenso brusco del consumo lo que ha obligado a 3 de cada 5 empresas a buscar nuevas vías de negocio, muchas de ellas se orientan a la internacionalización o la búsqueda de clientes fuera de las fronteras y para ello el idioma es una exigencia nueva.

La digitalización acelera la necesidad de idiomas

Más allá de la crisis, la globalización y la digitalización de los negocios ha acelerado la necesidad de conocer idiomas. A medida que las empresas y los negocios acceden al mercado y a la economía digital se hace más necesario adquirir mayor nivel de idiomas ya que esta situación les posiciona en un mundo sin fronteras.

"Es un hecho que hoy en día estamos más conectados que nunca y el hecho de estar tan digitalizados hace que en cualquier momento un cliente o consumidor con otro idioma aparezca en nuestro negocio y hay que estar preparado para atender esta necesidad", explica Gaëlle Schaefer.

No hay que olvidar tampoco el foco de la importancia de la tecnología en estos tiempos. Internet está configurado en inglés, así como los dispositivos electrónicos, la mayoría de los sitios webs y los gadgets que hay en los hogares. De esta misma forma, existen cientos de conceptos en las áreas de empresa, educación y nuevas tecnologías que sólo se conocen en inglés.

Estas palabras no se traducen y su alcance es global, por lo que si el idioma anglosajón es el denominador común a la hora de comunicarse internacionalmente, es en este idioma como se redactan y se reproducen todos los contenidos que hoy en día consumen los jóvenes.

Por este motivo, se confirma según los datos de Hexagone, que las nuevas generaciones vienen mejor preparadas respecto al conocimiento de idiomas. 3 de cada 5 jóvenes tiene un nivel básico de inglés y sólo 1 de cada 5 no sabría comunicarse en este idioma. Este dato choca con las generaciones posteriores donde el nivel de idiomas era muy bajo.

Aún así, en las empresas, los jóvenes siguen apostando por la formación de idiomas como primera elección para seguir creciendo profesionalmente dentro de la compañía, conscientes de que el conocimiento de diferentes lenguas les abrirá profesionalmente más puertas para crecer.

El 65% de los jóvenes menores de 30 años consideran el idioma fundamental para encontrar trabajo y el 78% lo consideran indispensable para ascender profesionalmente en su carrera.

