T-Systems lanza la primera solución de monitorización y medición de cumplimiento de ODS del mercado

martes, 15 de junio de 2021, 17:02 h (CET) Syrah es una solución innovadora, con sello español, que T-Systems lanza al mercado para gestionar las políticas de sostenibilidad en empresas e instituciones públicas T-Systems, filial de servicios tecnológicos del grupo Deutsche Telekom, ha presentado Syrah Sostenibilidad (Syrah), la primera solución para la monitorización y medición del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para organizaciones públicas y privadas, del mercado.

Syrah facilita a los responsables de las estrategias de sostenibilidad de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) conocer cómo están funcionando las diferentes estrategias y tácticas relacionadas con cada ODS, cuáles de ellas deben revisarse o, si se produce un cambio llamativo en alguna de ellas, ayuda a entender a qué se debe el cambio. Desde la publicación de los 17 ODS por parte de la ONU en 2015, esta es la primera solución estandarizada, que combina una plataforma tecnológica con servicios de consultoría para ayudar a empresas y administraciones públicas a definir las fuentes de información más adecuadas y ofrece información en tiempo real sobre el nivel de desarrollo de cada estrategia.

Esta solución introduce un cambio en la gestión de las estrategias de RSC y sostenibilidad, ayudando a transformar aquellas medidas que no estén dando los resultados esperados para mejorar, y evitar poner el foco en los procesos para adaptar los resultados obtenidos, como se viene haciendo ahora.

Innovación con sello español para ser más sostenibles

Syrah es una solución desarrollada en España, a través de sesiones de cocreación y colaboración con una veintena de municipio de toda España, en las que el equipo de expertos de T-Systems ha podido entender las necesidades de monitorización y los retos en la toma de datos, y definir los indicadores más adecuados.

Como resultado, Syrah sigue la filosofía de ‘dato único’ impulsada por T-Systems, que utiliza datos reales de fuentes integradas con actualización automática, para simplificar y establecer procesos estandarizados, que puedan adaptarse a los objetivos de cada empresa, para conocer el estado y evolución en el cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad según los indicadores oficiales a nivel local, regional, nacional e internacional. El sistema aporta, entre otros, información del estado de situación de la huella de carbono de la empresa.

Syrah es un cuadro de mandos avanzado, integrado por un portal Web personalizable para cada corporación, que permite combina tecnologías Cloud e IoT con capacidades de Big Data e Inteligencia Artificial, para la recogida, almacenamiento y procesamiento de los datos, y la creación de modelos predictivos que permitan simular el impacto de emprender determinadas estrategias, como por ejemplo el impacto de usar energía renovable en determinados servicios, tanto en la empresa como en la sociedad.

La solución permite también hacer comparativas del grado de cumplimiento de ODS entre empresas, o entre las distintas sedes de una misma empresa. Desde el punto de vista del sector público, Syrah permite la comparación entre Ciudades similares por ubicación, actividad industrial, tamaño, etc. Así como el cruce de información entre el Plan de Acción Municipal (PAM) con los indicadores ODS, facilitando una visión global del gobierno de la Ciudad.

El siguiente paso, en el que ya está trabajando T-Systems, es en crear un modelo de certificación del proceso de recogida y análisis de datos, actualmente inexistente, para aportar aún mayores garantías y transparencia a sus clientes.

