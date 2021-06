The Valley y Turium crean un programa formativo pionero en liderazgo turístico Comunicae

martes, 15 de junio de 2021, 16:51 h (CET) El cambio de paradigma en la industria turística supone que las empresas tendrán que dar respuesta a las necesidades que plantea el nuevo modelo y a las demandas del viajero postpandemia El sector se enfrenta a un paradigma completamente diferente al pre-Covid, en el que la excelencia, la digitalización, la sostenibilidad y el pensamiento disruptivo cobran cada vez más protagonismo. Para afrontar su necesaria transformación es fundamental que se transformen, también, quienes van a liderar el proceso de cambio hacia un modelo más digitalizado, eficiente y rentable. El nuevo perfil profesional que demanda el sector implica un amplio expertise en el ámbito digital y conocimiento tanto en las tendencias que están por llegar como en los nuevos arquetipos de cliente que se han generado.

Porque el viajero post-covid también ha cambiado y llega con nuevas necesidades y expectativas como, por ejemplo, la búsqueda de excelencia en términos de servicio, una mayor demanda de seguridad en lo relacionado con higiene y salud, una decidida apuesta por descubrir el valor de lo local, la elección destinos y formas de viaje más sostenibles.

Por ello, The Valley, en conjunto con Turium, la agrupación empresarial creada para fomentar la transformación del modelo turístico hacia un nuevo paradigma de excelencia, más innovador y sostenible, ha lanzado el Tourism Digital Leadership Program, un executive program pionero en España enfocado en formar a los líderes turísticos exponenciales que el sector demanda.

Juan Luis Moreno, partner y Chief Innovation Officer en The Valley explica que “el sector del turismo está pasando por un proceso de cambio radical que se dirige hacia un entorno más dinámico y exigente. Las empresas tienen que dar respuesta a las necesidades de los turistas que ahora priorizan factores como la sostenibilidad, la posibilidad de organizar sus viajes mediante canales innovadores o el disfrutar del turismo de forma disruptiva a través de la tecnología. Pero para ello, es inminente que los profesionales conozcan las tendencias que están impactando en el sector y cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para crear soluciones innovadoras”.

El programa, que comenzará su primera edición en octubre 2021 con una duración de 3 meses, recoge los puntos clave que deben trabajar los líderes del sector para triunfar en el nuevo panorama turístico:

- Entendimiento del entorno competitivo del sector turístico, donde compiten players tradicionales con nuevos players disruptores.

- Modelos de negocio y metodologías de trabajo para crear productos turísticos innovadores.

- Redefinición del valor de la experiencia en el sector turístico tomando en cuenta las tendencias futuras, los nuevos tipos de turismo y viajero o la experiencia digital de los turistas.

- Reflexión sobre la cultura, la organización y el liderazgo exponencial en un entorno de cambio constante.

- Los grandes ámbitos de la disrupción a partir de las tecnologías que están revolucionando el sector del turismo, como el IoT, Blockchain o Inteligencia Artificial, y su aplicación en los negocios.

- Estrategias de transformación digital integral.

“Solo a través de la formación continuada y de la potenciación de talento podremos crear un modelo turístico de excelencia, gracias a un capital humano igualmente excelente”, añade Germán Jiménez, director general de Turium Quality Tourism.

Para más información sobre el programa, es posible acceder aquí.

