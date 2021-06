Novatrans, a la cabeza en la digitalización de las empresas de transporte de mercancías

Software dirigido a las empresas de transporte de mercancías para la gestión de flotas que continúa actualizándose y mejorando día a día Desde 2008 las empresas de transporte de mercancías por carretera cuentan con un aliado tecnológico: Solbyte, una empresa malagueña centrada en el desarrollo de software que desde hace más de doce años ayuda a través de la tecnología a las empresas del sector transporte y logística.

Su principal producto es Novatrans, un software de gestión de flotas dirigido a empresas de transporte de mercancías terrestre, agencias de transporte, transporte de portavehículos, contenedores, transportes especiales, grúas etc., que no para de crecer día a día y encabeza posiciones en cuanto a la gestión de flotas. En la actualidad, está implantado en más de 700 empresas de transporte en España. Este posicionamiento en el mercado nacional ha convertido al equipo de Novatrans en líderes en el sector como aliados tecnológicos de las empresas de transporte, ya no solo con este ERP, sino con nuevas soluciones tecnológicas.

El programa de transporte cuenta con seis módulos de transporte diseñados para tener un control total de la flota a través de:

- Tráfico y logística, facilitando la planificación de rutas y órdenes de carga

- Facturación, gestionando y recibiendo facturas

- Tesorería, control de cobros, pagos…

- Mantenimiento de vehículos, recogiendo las revisiones y mantenimientos necesarios

- Informes y estadísticas, para saber en todo momento qué ocurre en el negocio

- Almacén, control de inventario para conocer las entradas, salidas etc.

Lanzamiento de nuevos productos

NovaTrans está integrado con otros programas informáticos del sector con el fin de hacer más sencillo el control de flotas de empresas de transporte y ayudarlas a optimizar los resultados a través de un mismo sistema: empresas GPS, programas contables, estaciones de servicios, ficheros EDI, integraciones con mapa, APIs de terceros.

Junto a estas integraciones, Novatrans cuenta con diversos productos, como Novatrans App Conductores, Novatrans Gerencia, Novatrans Intranet Clientes; y con servicios extras, como Servicios de Mantenimiento, Copias de seguridad y Novatrans Cloud.

Continúa aumentando sus clientes

Utilizar un programa de transporte como este aporta ventajas como reducción de tiempo y costes, aumento de la rentabilidad y la productividad, mayor rendimiento de los vehículos y facilidad en la toma de decisiones estratégicas, lo que ha influido positivamente en el crecimiento y consolidación de Novatrans año tras año como ERP del Transporte en España. A día de hoy ya son más de 700 empresas las que cuentan con Novatrans para la gestión diaria de su actividad.