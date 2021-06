Cellumed Clinic, Premio Nacional de Medicina como Clínica Oncológica, al introducir Oncothermia/Nanothermia en España, un referente como terapia innovadora del cáncer Emprendedores de Hoy

martes, 15 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

Por su alto estándar en el tratamiento y atención integral a pacientes con cáncer, Cellumed Clinic ha recibido recientemente el Premio Nacional de Medicina 2021. De esta forma queda reconocido el compromiso de este centro especializado con los pacientes oncológicos. A través de la búsqueda y aplicación de tratamientos de última generación, como la Oncothermia (Nanothermia), la clínica se convierte en una gran referencia no solo para España, sino para todo el mundo.

Referente como terapia innovadora del cáncer Cellumed Clinic está formada por un equipo de profesionales expertos en el tratamiento del cáncer. Con la ideología de no solo tratar la enfermedad, sino al enfermo, la clínica se centra en tratamientos que mejoren la calidad de vida del paciente. Cada uno de ellos es tratado de forma integral y se le aplica la combinación de tratamientos idónea para su caso. Los profesionales de Cellumed se enfocan en el tratamiento del tumor para garantizar el bienestar físico y emocional de sus pacientes.

La combinación de terapias de primera línea y sus avances en microscopía celular les han permitido no solo enfocarse en las terapias habituales indicadas como quimioterapia y radioterapia, sino que van más allá. De hecho, Cellumed es pionero en la aplicación de la Oncothermia, el tratamiento de tumores primarios y metastásicos sin efectos secundarios. Esta tecnología elimina las células de forma selectiva, mejora considerablemente la calidad de vida y fortalece el sistema inmunológico de los pacientes. Actualmente, ya se encuentra en 34 países, con influencia hacia Hispanoamérica. Por su conocimiento sobre esta tecnología, los expertos de Cellumed Clinic han obtenido otros reconocimientos importantes, y fue seleccionada por Oncotherm Alemania como centro de referencia del sector para la expansión de la terapia en España y otros países latinos.

Cobertura integral en pacientes con cáncer Para garantizar el mejor progreso de cada paciente, Cellumed Clinic cuenta con una gran variedad de servicios. Hay más de veinte tipos de terapias complementarias en esta clínica oncológica integrativa. Se aplican tratamientos para complementar las terapias oncológicas a fin de obtener mejor resultado y mayor calidad de vida del paciente, como terapia regenerativa, detoxificación, cócteles vitamínicos intravenosos, hipertermia sistémica como complemento idóneo para activar sistema inmune y como tratamiento del dolor, siempre sin efectos secundarios y bajo control médico, así como especialistas en nutrición ortomolecular y en recomendaciones nutricionales personalizadas, etc. Pero más allá de toda esta gama de servicios, los altos estándares de calidad de la clínica están respaldados por el equipo de médicos oncológicos, formado por oncólogo-radioterapeutas con 45 años de experiencia, cirujanos oncológicos, neurocirujanos, especialistas de cabeza y cuello, oncopatólogos, etc., equipo que con su trabajo e investigación más experiencia, aseguran los tratamientos más indicados.

Cellumed Clinic se encuentra en Puerto Banús, uno de los mejores lugares de la Costa del Sol. La ubicación, donde se combina la mejor atención médica con un ambiente relajado, es perfecta para la recuperación de las personas enfermas. Además, no solo es apta para pacientes de cáncer, sino que ofrece más de 15 especialidades médicas, así como especialistas en medicina biológica.

De este modo, a través de la innovación, la calidad, la inmejorable atención y la buena ubicación, Cellumed Clinic se consolida como una de las mejores clínicas de oncología integrativa, tanto a nivel nacional como internacional.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.